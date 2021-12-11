電動車動力電池迎黃金十年 13檔吸睛

不只半導體 動力電池也迎來黃金十年

不單單半導體將迎來黃金十年，全球汽車業邁向電動車時代，動力電池也迎來黃金十年，樂觀預計到2025年，全球動力電池出貨量超過1000GWh，如果加上儲能將超過1500GWh。未來五年正極、負極、隔膜、電解液等四大材料的年複合成長率在30%以上，只會高不會低。

十一月二十六日南非發現OMICRON變種病毒，各國緊急限制南非相關人員入境，南非是非洲鈷運輸中最大的中轉地，如果這次南非的疫情不能在短期內受到控制，鈷的供給緊缺議題在年底鋰電池廠集中備貨期發酵的話，或將成為投資市場的焦點。

南非的貨物從海路運至中國一般有一個多月的船期，短期受到國際海運持續塞港影響，十二月三日，電解鈷均價延續上漲態勢，報每噸445,500元人民幣，繼續刷新三年以來新高。

儘管特斯拉、寧德時代與比亞迪主導三元鋰電池正極材料技術朝高鎳化和無鈷化發展，但是因為節能減碳已成世界各國的主要政策之一，尤其是拜登《重建美好未來法案》(Build Back Better Act)於十一月十九日上午獲眾議院通過，為刺激消費者需求，針對電動車產業的高額補貼是該法案的一大亮點，所有在美國銷售的電動汽車仍將享受7500美元的稅收優惠政策，而美國汽車工人聯合會(UAW)的工人製造的電動汽車可以獲得額外4500美元的稅收抵免，如果車輛的電池在美國製造，則可以再獲得五百美元的稅收抵免。

電動車鈷消費量快速揚升

預期電動車領域的鈷消費量仍然是會快速提升，預計至2025年全球電動車鈷需求量年複合成長率可望達到30%以上。參議院多數黨領袖查克舒默表示，他的目標是讓參議院在耶誕節前通過該法案。

美國財政部長葉倫認同聯準會主席鮑爾放棄使用「暫時」兩字來定義通膨，她十一月拋出考慮美中對等降產品關稅，十二月二日再提出取消中國輸美貨品的臨時關稅，以降低通膨壓力，特別是只能從中國進口的產品。今年十月，美國貿易代表辦公室(USTR)曾表示，它將根據具體情況考慮恢復關稅豁免，特別是對於只能從中國獲得的進口產品。

由於缺芯使得美國的新車與二手車成為推動通膨的主要來源之一，再加上美中之間的關稅豁免措施已在2020年底以及2021年年初到期，十二月一日特斯拉提交三份公眾意見，支持對石墨的關稅豁免，電池企業SK Innovation也通過旗下美國子公司SK Battery America支援延長對石墨的關稅減免。

為什麼突然間石墨成為電動車相關企業關注的焦點呢？特斯拉寫給USTR的信中表示：「在對全球和美國的人造石墨供應商進行了盡職調查後，特斯拉得出的結論是，目前美國沒有一家公司能夠生產出符合特斯拉生產所需規格和容量的人造石墨」。

據瞭解，每輛混合動力汽車平均使用大約22磅(或10公斤)的石墨，而全電動汽車平均使用大約220磅(100公斤)的石墨。

2004年，英國曼徹斯特大學物理學家安德烈．海姆和康斯坦丁．諾沃肖洛夫，成功實驗用膠帶從石墨分離出石墨烯，石墨烯不僅是世界最堅硬、導熱係數最高的材料，也是電阻最小的材料，在常溫下電子遷移率超過15,000cm2/V·s，是理想的電池材料，被用於製造特斯拉汽車所用鋰離子電池的負極材料。

石墨電極價格上漲

石墨電極的主要下游應用為電爐煉鋼製造，在中國碳中和的趨勢下，未來電爐鋼產量成長將驅動石墨電極需求。近期在中國限電、生產瓶頸的背景下，導致價格上漲，石墨電極市場開工不足，石墨化工資源短缺，一方面導致石墨電極生產週期延長；另一方面，石墨化加工費用上漲，導致部分非全套工法的石墨電極企業成本增加。

成本及供應兩方面利多刺激下，石墨電極價格上漲，十月以來，中國石墨電極價格累計漲幅逼近10%，十一月八日再上漲2.15%，報價已達每噸20568元人民幣，並創年內新高。

（文章來源：理財周刊；作者/林修鋒）

台廠電動車電池概念股 13檔吸睛

台廠投入電池材料相關廠商，包括中電（1611）、中碳（ 1723）、台達電（2308）、大同（2371）、美琪瑪（4721）、尚化（4738 ）、康普（4739）、 鑫禾（4999）、立凱-KY（5227）、元晶（6443）、長園科（8038）、金居（8358）及天力離岸（6793）等，短中期發展皆值密切追蹤。

（工商時報 數位編輯）

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