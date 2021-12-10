全球衛星市場蓬勃發展，台灣具有資通訊產業優勢，商機潛力無窮。經濟部工業局9日宣布台灣低軌道衛星地面設備旗艦團隊啟航，並由工研院與國際航太通訊服務商AerKomm簽署國際合作協議，未來將攜手衛星地面終端設備供應鏈合作，共創雙贏局面。

工業局通過「低軌衛星地面通訊設備開發補助計畫」主題式研發補助計畫共計五案，包含昇達科技、穩懋半導體、創未來科技、躍登科技、鐳洋科技等五家廠商，另外還有台光電子、台燿科技、明泰科技、奇鋐科技、金像電子等10家企業受惠，研發主題包含低軌衛星家用終端設備、行動車用終端設備、半導體功率元件及地面接收站關鍵元件開發。

工業局9日在台大國際會議中心舉辦「2021低軌道衛星產業菁英論壇暨年度成果發表會」時指出，政府將補助台廠投入低軌衛星終端設備與關鍵次系統/模組/元件開發，初期先以家用、車用市場為目標，中長期再擴展至海事、飛行器市場，並期待藉由台廠共同合作開發，加速提升台灣地面設備系統整合能量，進軍國際市場。

由於近年來全球對於衛星產業需求擴張，相關供應鏈需求也持續增加，因此針對台灣發展低軌衛星地面設備潛力與後續發展，工業局認為，台灣將會是全球發展衛星產業的關鍵合作夥伴。近年台灣憑藉ICT產業優勢能量，部分高頻印刷電路板材、射頻元件、天線材料、路由器、電源供應器等，已成功進入第一波的衛星供應鏈名單；工業局提醒目前相關晶片、陣列天線整合等重要關鍵，仍掌握在外商手上，台灣如要跨入更高價值領域，必須盡快掌握相關關鍵技術與提升系統整合能量。