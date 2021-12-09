IDC：筆電強 PC未來5年持續成長

市調機構IDC預估，今年全球PC出貨量將年增13.5％、至3.45億台，然而因為缺料與運費增加，第四季PC出貨量將年減3.4％。隨著市場已經脫離疫情造成的PC需求高峰，明年PC出貨量成長率恐歸零，全球平板市場明年更可能得面對出貨量年減近5％的挑戰。不過，IDC仍預估PC在2025年的年複合成長率將達3.3％，主要動能來自於筆電。



在連續兩年強勁的兩位數成長之後，IDC預計，PC市場將在2022年放緩，出貨量成長率由今年的13.5％、下降至明年的逼近0％，而在商用、消費性、教育市場三大分類中，需求放緩在消費性市場最為明顯，而在接下來的幾季，部分教育市場開始出現飽和跡象的同時，仍有需求的教育市場則因為缺料而無法取得足夠PC，都是PC市場需求放緩的原因之一。



IDC也指出，商用市場需求比教育、消費性市場都穩定，平均銷售價格（ASP）也明顯高許多，在目前供應鏈缺料的大環境下，PC品牌業者優先考慮商用市場需求，都讓IDC預期，商用將是2022年唯一成長的市場，另外，遊戲需求還是遠高於疫情前的水準。



雖然家用市場明年需求看淡、明年全年PC出貨量成長率下滑，IDC仍樂觀估計，至2025年全球PC出貨量五年複合成長率可望達到3.3％；2023～2025年連續三年PC出貨量都有機會落在1～2％左右，其中大部分成長動能將來自筆記型電腦，另外，家用PC市場五年複合成長率可望與商用市場差不多。



IDC也指出，平板市場今年出貨量走勢與PC類似，全年出貨量可望年增4.3％，第四季出貨量同樣受到缺料、運費高漲等因素影響而大減8.6％，然而與PC市場不同的是，平板明年出貨量恐將年減近5％，至2025的五年複合成長率則是負成長，因為平板需求持續受到智慧型手機和筆記型電腦的挑戰。