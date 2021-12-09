泰國獵地建新廠 金寶打蘋果光有影

金寶(2312)日前法說會，總經理陳威昌透露，金寶因應新客戶的需求，現在又開始在泰國尋找新的土地，希望再建一個類似碧武里的廠區。而市場推測，該新「客戶」之一，應該就是「蘋果」，受到關稅影響，蘋果陸續將訂單移往東南亞遷移。

今早金寶股價向上衝高，漲逾半根停板。外資法人近期有回補買單。

陳威昌在日前法說證實，公司會加碼擴大泰國廠區，為新客戶準備。而市場則認為，金寶因金仁寶集團效應將打上「蘋果光」。

陳威昌表示，2022年將是忙錄的一年，今年公司有不錯突破，因應訂單增加，有擴產的動作。今年前3季的營收達1014.13億元，年增11.8%。2022年的擴產有3大產區，包括菲律賓、泰國和中國岳陽等，都是配合客戶的需求。今年公司反應成本料源上漲，也調高產品售價，今年的ASP優於去年，預期明年也可望維持ASP向上的趨勢。今年前3季的毛利率為7.02%，優於去年同期的6.5%。

金寶在泰國有2大陣營，一個是在馬哈差是4個廠區，碧武里8個廠區，並有一些衛星廠在該園區之內。馬哈差已經用了3個廠區，現在要啟動第4個廠區，以因應客戶訂單量的增加。

碧武里8個廠區已經有1個在營運中，第2個和第3個正在建置，預計在明年中，碧武里的8個廠就會滿了。金寶因應客戶的需求現在又開始在泰國尋找新的土地，希望再建一個類似碧武里的廠區。

金寶泰國廠高度自動化，深受國際品牌大客戶青睞，泰金寶逾半的工廠已經是關燈工廠。

（時報資訊 任珮云）