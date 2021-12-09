晶片交貨時間再拉長 8檔IC受關注

美企哀號出不了貨！晶片短缺交貨時間再創新高

根據海納SIG(Susquehanna)金融集團的最新的報告顯示，2021年11月晶片的交貨時間從訂貨到交貨，比10月的21.9週增加了4天，達到22.3週，再創該數據有史以來最長的等待時間，關鍵的晶片短缺問題，再度讓許多行業哀號有訂單卻遲遲等不到晶片無法出貨。

對於需要這些電子元件的科技產業來說，這顯然非常難接受。但值得注意的是，交貨時間的拉長的幅度似乎開始放緩，對企業來說可能算是一個欣慰的好消息，後續的交貨時間值得再觀察。

從蘋果Apple公司(NASDAQ: AAPL)到福特Ford汽車(NYSE: F)，都在抱怨晶片無法滿足需求，還使得它們的製造成本增加。 海納SIG金融集團分析師Chris Rolland在研究報告指出：「雖然擴張幅度小於最近大多數月份，但我們一度希望出現明顯逆轉。」

他說，幾乎所有晶片種類的交貨時間都在延長，特別是電源管理晶片(PMIC) 和微控制器(MCU)最為明顯。這表示許多產品的供應壓力會一直持續到明年。

晶片短缺已經阻礙了全球經濟從疫情的復甦，特別是對汽車業而言。全球諮詢公司AlixPartners估計，今年全球汽車業將損失超過2000億美元的銷售額。

而這種短缺的現象卻讓許多晶片製造商變成最大贏家。費城半導體指數PHLX Semiconductor Index(SOX)今年上漲了超40%，超過了標普500指數(S&P 500)的漲幅。

據了解，受惠晶片供不應求利基，法人看好，電源管理IC廠通嘉（3588）、茂達（6138）、矽力-KY（6415）及致新（8081）等相關供應鏈將有望持續受惠這波缺貨漲價商機。

另外，法人預期，新唐（4919）、凌通（4952）、松翰（5471）及盛群（6202）等MCU概念股將有機會持續搭上這波MCU熱潮，營運一路旺到2022年。

（旺得富理財網 柯冠廷）