IC設計11月營收偏弱 惟Q4樂觀免驚

IC設計陸續公布11月營收，多數因為淡季因素或是消費性電子市場趨緩，導致11月營收多相較10月小幅衰退，目前僅有威鋒電子(6756)維持月增5.37%。儘管多家大廠11月營收顯示月減，但第四季依舊樂觀看好，就算面對消費性電子市場減緩，但目前已經快速轉移到企業用市場，加上晶圓產能持續緊張，仍多無法滿足所有訂單需求，故第四季淡季不淡趨勢確立。

股后信驊(5274)11月合併營收3.05億元、月減14.4%、年增33.62%。信驊在BMC(遠端控制晶片)市占率超過7成，將會是伺服器需求上升趨勢中的主要受益者，且未來兩年ASP、毛利率持續正向成長。

創意(3443)11月營收16.75億元，月減2.1%、年增63.3%，創意受惠先進製程接案比重增加，量產進入認列高鋒，第四季營收預計將大幅成長，法人預計，創意第四季單季營收將成長逾3成、上看50億元大關，且2022年AI、5G應用將扮演營運重要動能。

聯詠(3034)11月營收120.67億元，月減4.2%、年增59.2%。聯詠11月營收相較10月小幅衰退，主要是受到消費性產品銷售趨緩且生產鏈長短料問題影響，聯詠財測預估第四季合併營收介於360～370億元之間，以聯詠12月接單量能來看，第四季營收表現可望達財測高檔；惟法人點出，因為終端面板廠減產將延續至明年第一季，恐對聯詠營運增加風險。

譜瑞-KY(4966)11月營收17.26億元，月減0.01%，年增15.52%，隨著高速傳輸等趨勢將在2022年持續為主流，且會有更多的NB導入USB4，譜瑞-KY營運持續不淡。

威鋒11月合併營收3.35億元，月增5.37%、年增86.81%。威鋒營收成長來自於出貨量增加，客戶需求仍然強勁。威鋒目前USB4終端裝置控制晶片以已經小量出貨，合作設計產品的客戶數量多，預期2022起逐步放量。威鋒也看好第四季營收將優於第三季。

瑞昱(2379)11月合併營收91.85億元，月增1.97%、年增17.7%，受到供應鏈長短料及客戶年底盤點影響，法人預期，瑞昱第四季營收較上季下滑5～8%之間，但全年營收仍將突破千億元大關。

(時報資訊 王逸芯)