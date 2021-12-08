電動車需求點火 2檔連接器廠業績沾光

電動車趨勢不變，帶動車用電子快速升溫，充電槍、充電樁、或是智慧駕駛輔助系統ADAS等，都有明顯的成長。受惠於EV出貨走強，連接器／線廠商業績沾光，貿聯-KY（3665）11月創下新高，詮欣（6205）擺脫低迷期，11月營收年增逾四成。

貿聯11月營收27.01億元、月增8.48％、年增26.6％，累計前11月營收達258億元、年增25.4％，為歷年同期新高。貿聯表示，營收維持成長主要是考量季節性需求來臨，公司與客戶緊密合作、積極尋求缺料的替代方案，因此順利達成出貨。

從產品來看，工業用線束動能來自半導體設備線束出貨拉升，醫療用線出貨亦增強；資訊科技與數據傳輸受惠數據中心用線以及商用擴充基座出貨同步成長；車用線束跟隨電動車趨勢，相關線束出貨續強；電器線束則迎來季節性需求，出貨保持強勁。

展望後續法人表示，看好貿聯長期動能產品比重成長，包括半導體、能源及儲能、數據中心、電動車及充電等，產品組合有利業績表現，以及2022上半年完成併購LEONI工業應用事業群，其所帶來的綜效和業績貢獻值得期待。

詮欣11月營收1.47億元、月增21％、年增44％，累計前11月營收達14.52億元、年增18％。公司表示，營收成長動能來自IPC工業產品持續成長，展望後續，看好IPC和高階消費性市場銷售，如伺服器、高階手機等，對於12月營運樂觀看待。

詮欣表示，歷經兩年調整體質，明年營運有望迎來大幅成長，於2021年尾聲規劃未來三年戰略布局，大致可分為四大引擎，車用電子及ADAS相關、USB 4.0、5G/WiFi6、元宇宙，預期將帶動公司未來業績持續成長。

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