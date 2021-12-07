比特幣、元宇宙玩完?他曝台積董座這樣看

加密貨幣市場上周末迎來全面急殺，比特幣報價一度大跌超過1萬美元，回測4.2萬美元，創2個月來新低，市場推測是受到Omicron 變種病毒、美國聯準會(Fed)可能加快Taper所衝擊，不過在周二(7日)亞洲時段回升至5萬美元之上。對此，資深半導體分析師陸行之在臉書表示，假如連台積電劉董都看好未來元宇宙、虛擬世界，給科技及半導體行業帶來的革命性改變，若全球央行持續撒錢，那他對於加密貨幣也有另外看法。

陸行之表示，巴菲特與孟格是當今股神2人組沒有問題，但對新科技提出看法還是要先深入研究一下再發言。台積電董事長劉德音日前表示，由於計算與傳輸能力大幅增加，將逐漸感受到真實世界與虛擬世界的結合，台積電早就為這樣的應用開發技術。劉德音指出，元宇宙硬體需求發展多年，以AR、VR技術為例，AR有望取代手機，VR將取代PC，只是頭戴裝置重量超過500克，電池續航力不到2、3小時，販售價格又昂貴，要與現實的手機一樣普及程度，還有非常大的改善空間。

劉德音指出，半導體支援元宇宙電子設備，預期2040年VR、AR市場可望達5,000億美元，對於生活改變影響，包括新世代的工作、社交、遊戲、消費與金融平台，將達到8.3兆美元規模，將是個巨大的商業機會。

陸行之認為，劉德音都看好元宇宙虛擬世界給科技及半導體行業帶來的革命性改變，假如全球央行繼續撒錢、隨意發債，少部分限量加密虛擬貨幣反而會成為未來元宇宙虛擬世界的主流貨幣，但也說明，同意大部分虛擬貨幣可能歸零的說法，認為只有少部分虛擬貨幣會存活，但也看不出來哪種虛擬貨幣可以存活，甚至也無法預測價格走勢，但想想元宇宙連國家的界線都沒了，哪來的國家貨幣，並希望Meta／Facebook 20年之後還存活，到時候就看結果如何。

文章來源：陸行之臉書

（中時新聞網 呂承哲）

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