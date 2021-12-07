蘋果AirTag讓行縱全都曝 揭恐怖經驗

她突收詭異通知 才發現行蹤全被看光！真相曝光超恐怖

網路與科技的進步讓人們生活更加便利，沒想到用來尋找遺失物的蘋果產品AirTag竟然成為不肖人士的犯罪工具，國外有名女網友歷經一場驚魂記，遭不明人士放置AirTag記錄行蹤，嚇得她趕緊將AirTag丟棄，才解決被監控的危機。

綜合外媒報導，TikTok用戶Angel自拍影片敘述事發經過，當時她人在德州一間賣場，手機突然跳出通知提醒她身邊有一個未知配件，Angel雖覺得困惑還是先移除此通知，沒想到手機卻不斷跳出無法連上伺服器的訊息。

隔天早上，Angel再收到一則新通知，告訴她「您已經移動了一段時間」，同時顯示所有者可以看到你的位置等訊息，讓她感到相當震驚，沒想到當她登入尋找朋友APP時，她才發現自己前一天的足跡已全部被記錄下來，不過就算她翻遍車上所有東西都沒有找追蹤器，甚至關閉所有定位系統，都無法讓追蹤器消失，讓她非常害怕。

隨後，Angel急著上網求助，有位網友透露自已的妹妹也曾收過一模一樣的通知，最後在車牌下找到被陌生人偷藏的AirTag，這讓Angel開始重新搜尋車上及所有物品，最後行李箱底部發現一個被膠帶纏住的AirTag。

Angel將整個事發經過Po上網與網友們分享，並提醒大家要注意人身與財物安全，尤其收到類似訊息時更不可以輕易無視或不理會。

根據蘋果網站，AirTag主要用來找尋東西，只要掛在鑰匙圈、背包上，這樣就能在尋找app 裡看見它們的位置，同時還可以用這款app尋找你的Apple裝置，並隨時掌握親友的動向。

（中時新聞網 郭宜欣）