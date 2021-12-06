找下一座護國神山 張忠謀直言難

台積電創辦人張忠謀6日到司法院演講，分享「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」，並接受提問，對於台灣要找下一座對全世界重要，又在台灣有高市場占有率的「護國神山」，張忠謀直言「難」!

張忠謀昨日演講提及，他上大學才生平第一次看到「跟禮堂一樣大」的電腦，當時電腦的功能，現在手機就有了；1987年他在台成立台積電，從事商業模式半導體，這是業界重要里程碑，讓台灣半導體在世界站起來。

張忠謀說，半導體無處不重要，從國防、工商業的電腦，到日常生活的手機及汽車，以前用不起半導體的，隨行業發展，都會開始有需求，如助聽器等，疫情期間，可能改以視訊會議代替實體，也增加晶片需求。

張忠謀說，假如護國神山的定義，是對全世界重要，台灣又有高市場占有率的產業，而要在台灣找一個有潛在優勢，又對全世界重要，擁有創新產品或商業模式，加上多年經營及努力，他的答案是「難」。

張忠謀表示，這就如同要辦一個像哈佛一樣優秀的學校，要有優秀的學生、設獎學金吸引，及優秀的教授用高薪禮聘，花錢買好的硬體，此外還需要300年的努力，所以很難。

張忠謀的結論是，半導體晶圓製造是一個攸關民生、經濟、國防的重要產業，也是第一個台灣在世界競爭裡得到相當優勢的行業，得來不易，守住亦不易，希望政府、社會、台積電本身努力守住。

張忠謀也回應外界關心的英特爾一事，他說對方曾來找台積電，想做高階產品，當時董事長劉德音還對此很興奮，他就跟劉德音說，不要太興奮，因為技術是英特爾的靈魂，這個案子不一定會成，後來果然英特爾高層不同意。

（中國時報 林偉信）