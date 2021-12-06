聯電11月營收196.61億 連兩月攻頂

晶圓代工廠聯電(2303)今(6)日公佈內部自行結算2021年11月合併營收為196.61億元，比10月的191.59億元再創新高，月增2.62%，也較去年同期增加33.52%。

聯電今年1~11月合併營收1,927.31元，也創下同期新高，年增19.31%。

聯電公司第四季展望仍樂觀，預估晶圓出貨量季增1~2%，以美元計的平均銷售單價季增1~2%，由此推估，營收將再挑戰新高，季增率約為2~4%。此外，公司預估第四季產能利用率將維持滿載，毛利率進一步提升至約37~39%。

聯電於第三季法說會時表示，第四季毛利率將較第三季成長，且對明年展望仍樂觀，看好公司明年產能持續滿載，價格也將向上，預估明年營收成長將優於產業平均值的12%。

受惠晶圓代工需求強勁，聯電第三季營收再創新高，單季營收559.1億元，季增9.8%，產能利用率達100%+，毛利率續上升至36.8%，優於預期，季增5.5個百分點，營業淨利季增33.8%至151.35億元，加上業外利益43.17億元挹注，歸屬母公司淨利為174.6億元，季增46.2%，年增91%，每股普通股獲利為1.43元。

聯電前三季合併營收達1,539.11億元新高，年增約17%；受惠產能持續滿載以及漲價效應，前三季毛利率31.8%，年增10.4個百分點；營業淨利年增107.8%至340.7億元；業外收益達95.59億元，比去年同期的2.99億元大增92.6億元；前三季歸屬母公司淨利為398.31億元，年增121.4%，每股普通股獲利為3.26元。（時報資訊 沈培華）

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