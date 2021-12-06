張忠謀：英特爾難在五年內重返盛況

台積電（2330）創辦人張忠謀今（6）日出席演講，再度分析台美兩地的晶圓代工產業環境優劣點，美國在水電、土地具備優勢，台灣則有人才。美國聯邦與州政府雖有補貼，不能彌補長期的競爭劣勢。

司法院6日下午舉辦《趨勢講堂》，台積電創辦人張忠謀以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題發表演說，分享半導體過去與發展，張忠謀表示，台灣在半導體晶圓代工產業的優勢就是人才，有大量優秀的工程師、技工、作業員願意投入，加上便捷的高鐵及高速公路，讓工程師不必時常搬家調動。

台積電創辦人張忠謀表示，與台灣相較，美國在土地與水電方面具備優勢，台積電此次到亞利桑那州設廠，當地政府一次就給了450公頃土地，且保證水電沒問題，但土地、水電目前在台灣就是個問題。

張忠謀也指出，美國在人才及台灣派遣人員在當地的管理經營能力都落後，大規模人員調度能力也不如台灣，單位成本明顯比台灣高。美國聯邦與州政府雖有補貼，但不能彌補長期的競爭劣勢。

張忠謀另表示，中國在投入長達20年、金額達數百億美元的補貼後，半導體製造還是落後台積電5年以上，IC設計能力也落後台、美1到2年，韓國三星才是台積電在晶圓製造領域的強勁對手，因南韓競爭優勢與台灣相近，包括人才、經理人等。

針對台灣是否能有下一個護國神山，張忠謀重申，要找一個台灣有潛在優勢，又對全世界重要的行業，還要有創新產業或商業模式，及多年經營及努力，台灣要有下一個護國神山非常難。

此外，今日演講中也談及英特爾現任執行長基辛格。

台積電創辦人張忠謀表示，英特爾執行長基辛格近來一直講台積電壞話，是因台積電是英特爾的最大競爭對手，並認為基辛格五年後65歲就要退休，恐無法在時間內帶領英特爾重回盛況。

張忠謀指出，去年英特爾要以台積電製程投片高階產品，應是不想花那麼多研發精力，當時台積電董事長劉德音對此很興奮，自己跟劉德音說不要太興奮，原因在於技術是英特爾的靈魂，案子不一定會成。張忠謀說，最後果然英特爾高層不同意，還叫當時的英特爾執行長走人，請基辛格回來，基辛格現在一直講台積電壞話，是因台積電是英特爾很大、或最大的競爭者，且他希望美國政府可以給他們多點補貼。（時報資訊 沈培華）

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