半導體後市俏 金像電等12檔受惠股受注目

台股不畏利空依然勇往前進，市場預估，就目前盤面來看，台股可望再度衝萬八，而半導體族群將扮演衝鋒焦點。分析師指出，全球半導體供不應求，各晶圓代工廠相繼擴產，相關設備及耗材的需求增加，因此，除了台積電、聯電之外，亦可留意光罩、家登、帆宣、京鼎、智原、穎崴、金像電、凡甲、嘉澤、緯穎、廣達、欣興等12檔相關受惠股。

世界半導體貿易統計組織(WSTS)最近第三度針對全球半導體發展上修預測值，由上次預估的19.7％上修至25.6％，預期今年整個半導體市場規模會達到5,529.61億美元的歷史新高，明年再上看至6,014.9億美元，估成長8.8％。

萬寶投顧陳子榕指出，疫情之後，刺激遠端科技需求大爆發，一切都要透過網路傳輸，因此5G、HPC、AI、資料中心、雲端運算的建置變得刻不容緩，加上全球氣候異常推升能源轉型以及電動車發展，半導體已然成為現代人生活運轉的火車頭了。

伴隨台股上攻，半導體相關族群不可或缺。摩爾投顧分析師蔡正華表示，目前半導體供不應求，為了解決相關問題，晶圓代工廠相繼擴產，台積電宣布未來3年共將投資1000億美元，而聯電、世界先進也有擴產計畫，後續半導體設備及相關耗材的需求看增，如光罩、家登、帆宣、京鼎等營運可望受惠，也可留意。

陳子榕則建議，可關注聯電旗下的IP廠智原，以及半導體測試介面大廠穎崴。她指出，智原受惠NRE轉為ASIC成長大幅躍升，10月營收8.26億元，登上歷史次高，前三季營業利益8.09億元，為去年同期的5.5倍，預估智原手上150個NRE案將逐步轉為ASIC量產，營運逐季走高至明年第二季；而展望明年，在聯電產能全力奧援及漲價效應下，智原FPGA轉ASIC及32位元MCU出貨維持上升趨勢，加上智慧電表ASIC明年也將重啟拉貨，營運動能旺盛。

至於穎崴，陳子榕認為，受美中貿易戰和晶圓吃緊影響，穎崴今年上半年業績有壓，經調整產品及客戶結構後，10月營收重返3億元大關，第三季EPS高達3.57元，接近上半年總和，預估第四季營收獲利持續向上。穎崴的客戶群囊括美系處理器大廠、封測及晶圓代工龍頭，國外客戶營收佔比逾8成，目前訂單能見度已至明年上半，明年營收拚雙位數成長。

此外，伺服器相關個股亦值得關注，陳子榕分析指出，明年英特爾和超微(AMD)都將推出新的CPU，市場會掀起一波換機潮，預期到2023年伺服器市場都會有強勁的成長，全球最大伺服器PCB製造商金像電、連接元件廠凡甲、嘉澤、ODM廠緯穎、廣達、載板廠欣興都將直接受益。

以凡甲為例，陳子榕表示，凡甲是連接器廠，伺服器和電動車需求帶動高頻、高功率連接器規格升級，凡甲伺服器業務營收占比節節攀升，近年並切入可折高頻傳輸線(F cable)，不但滿足HPC、AI伺服器需求，並將帶動ASP提升，而電動車BMS連接器業務也持續增長，主要客戶包括寧德時代和比亞迪，預估至2023年伺服器和電動車業務營收年複合成長率分別為23％、48％；凡甲今年EPS估10.91元，明年稅後淨利可望年增30％、EPS上看近14元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 鄭心芸）