卡位元宇宙商機準備好了 6檔半導體吸睛

元宇宙近來成為市場熱門議題，鴻海創辦人郭台銘認為元宇宙概念還要5至10年落實。台積電及聯發科等半導體廠則紛紛看好元宇宙前景與商機。

隨著臉書（Facebook）更名為Meta，元宇宙（Metaverse）成為各界關注焦點，元宇宙商機不僅是各家科技廠法人說明會法人關心的重點，也是許多會議、論壇討論的熱門議題。

郭台銘4日出席醫療科技展，為投資的富佳生技站台時，對元宇宙提出看法，他預估元宇宙概念還需要5至10年，甚至更長時間落實，相關應用仍有很長的路要走，發展過程的確有很多研發商機，但消費者體驗仍有很大的改善空間。

市調機構集邦科技則預期，在元宇宙議題的驅動下，將吸引更多品牌廠商跨入虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）市場發展，並帶動全球VR及AR裝置出貨高度成長，明年可望達1202萬台規模，年增26.4%。

集邦科技並預期，元宇宙概念將可滿足遠端作業、模擬運作等需求，加速智慧製造發展，至2025年智慧製造可望突破5400億美元規模，2021年至2025年複合成長率將達15.35%，

聯發科董事長蔡明介日前出席李國鼎紀念論壇時指出，半導體支援元宇宙電子設備，預期到2040年VR、AR裝置市場可望達5000億美元。若考量對生活改變的影響，包括新世代的工作、社交、遊戲、消費及金融平台，將達8.3兆美元規模，是個巨大的機會。

台積電董事長劉德音則說，在未來10年後，由於資料產生計算和傳輸能力大幅增加，將逐漸感受到真實世界與虛擬世界的結合，台積電早就為這樣的應用開發技術。

劉德音表示，元宇宙的硬體需求已經發展多年，以AR及VR為例，AR將會取代手機，VR會取代個人電腦（PC），只是頭戴裝置重量超過500克，電池壽命不到2、3小時，價格還很高。若要實現跟現在手機一樣的普及程度，頭戴裝置無論在重量和體積都需要有100倍以上的改善。

除台積電與聯發科，包括面板驅動IC廠聯詠、記憶體控制晶片廠群聯、矽智財（IP）廠晶心科、影像處理器廠凌陽創新等多家半導體廠也都看好元宇宙前景與商機。