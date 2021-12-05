大立光11月營收 創今年次高

大立光（3008）11月合併營收出爐，達43.52億元，創今年次高及近10個月新高，營收連六個月上揚的大立光在揮別谷底後，也樂看「12月的拉貨動能不會比11月差」。



大立光5日公布11月營收達43.52億元，雖僅較10月的42.03億元微幅成長3.54％，但卻成功寫下連續六個月營收上揚的佳績，不過相較於去年同期的52.44億元，年減幅度仍達到16.94％，另累計前11月合併營收424.63億元，亦較去年同期的510.33億元，衰退16.79％。



就11月產品比重言之，大立光指出，20M（百萬畫素）以上產品約占10％至20％，10M以上產品占50％至60％，8M產品占不到一成，其他產品占20％至30％。



展望未來，大立光指出，客戶12月的拉貨動能不會比11月差，法人指出，以12月營收與11月營收齊平推估，第四季營收有望挑戰130億元，不但站上今年單季新高可期，連季增率可望拉升到7％以上。



大立光今年營運迎逆風，也拖累股價表現，近期股價一直在2000元整數關卡附近浮沈，為維護公司信用及股東權益，大立光於10月25日董事會通過自10月26日到12月24日實施台股有史以來最貴的庫藏股，宣布買回自家股票1342張，經統計迄今大立光已買回庫藏股580 張，執行率達43.12％，買回均價2090元，惟基本面仍未見大起色，護盤效益不彰，3日大立光收盤價1995元又跌破2000元大關，收1995元，僅與力旺並列台股第五高價。