車用二極體2022業績更好 5檔吸睛

下半年看旺 明年業績更好 車用二極體 市場需求增溫

由於受惠消費性電子、車用電子市場需求增溫，加以上游晶圓製造產能持續吃緊，且原物料成本提升所帶動漲價效益，車用二極體市場目前已轉變成為「賣方」市場。於市場需求持續暢旺下，台灣車用二極體廠後市營運表現有機會更上一層樓。

需求增溫 上游晶圓產能吃緊 車用二極體廠喜迎「賣方市場」

全球功率半導體市場自去年下半年即開始回溫，得利於新冠肺炎疫情所促成WFH(遠距工作)、線上教學等遠距商機大幅發酵，因此帶動應用市場相關PC、消費性電子拉貨需求大增，加以車用市場復甦之路出乎意料之下面臨嚴重的晶片荒，車廠積極回補庫存之下，車用二極體市況因而明顯回溫。

同時，因為上游晶圓製造產能吃緊、供不應求之下，功率二極體廠已成功自過去，原本每年都會面臨到的降價壓力中解脫，順利轉變成為賣方市場，隨著產品報價的不跌反升，順勢帶動功率二極體台廠上半年營收、獲利表現，普遍交出相當大年增幅度的亮眼佳績。

伴隨下半年度即開始進入消費性電子銷售旺季，加上車用電子市場拉貨需求，目前因各家車廠相繼傳出已恢復與以往組裝、生產速度相去不遠的產出水準，且賣方市場效應仍未見明顯緩解下，市場因此看好包含台灣二極體廠在內業者，仍保有一定程度的價格調整彈性優勢，包括：強茂(2481)、德微(3675)、台半(5425)、虹揚-KY(6573)、朋程(8255)等二極體台廠，也同步看好下半年整體市況前景。

大型車廠擴大電動車投資 推升車用二極體市場加速成長

另一方面，由於歐、美、中國等全球主要車市，已相繼制定「電動化車款(xEV；包含電動車EV、油電混合車HV、插電式油電混合車PHV和燃料電池車FCV)」市場普及目標，預料將帶動今後xEV車款銷量，有望以電動車為中心急速增長；二○三○年，xEV全球銷售量，有望較二○二○年跳增七．六倍，占全球整體新車銷售量比重，將多達五○％占比。

日本研調機構富士經濟(Fuji Keizai)，七月九日公布調查報告指出，伴隨著新車價格下滑、基礎設施日益完善，長期而言，電動車(EV)將成為電動化車款的主流車型；預估二○二二年電動車銷售量，將一舉超越HV(油電混合車)；二○三五年全球電動車銷售量，預估將大幅擴增達二四一八萬台，與二○二○年相較下，大幅跳增一○倍(暴增約一○○○％)。

福特(Ford)汽車公司將與南韓電池生產商SK創新(SK Innovation Co Ltd)，攜手共同投資多達一一四億美元，打造「電動車(EV)電池」工廠，高達一一四億美元的投資金額，預料將催生出美國歷史上，規模最大的電池廠，合資廠合併年產能將多達一二九GWh，SK創新也將因此躍居美國最大電池廠。

根據全球功率半導體龍頭廠英飛凌(Infineon)統計，傳統汽車所使用功率半導體成本，約為七一美元，平均每輛新車，配備十八顆MOSFET元件；純電動車(BEV)、油電複合動力車(HEV)，則將分別為四五五、三八七美元，每輛新車平均MOSFET用量，約為二五○顆(約達傳統汽車的十四倍左右)；不管是成本或元件使用量，皆為倍數以上成長動能。

強茂接單熱絡 今年營收業績有望倍數成長

台灣二極體大廠強茂(2481)，繼先前交出上半年獲利年成長翻倍優異佳績後，法人機構看好，二極體市場需求現階段仍舊相當強勁，預估於國際IDM大廠產能供給仍持續吃緊下，二極體交期、價格因而同步延長、大增，強茂也因此受惠轉單效益；旗下產能已一路接單滿載至年底，預期強茂下半年獲利，有機會優於上半年水準，全年營收將可達倍數成長亮眼成績。

強茂因受惠出貨產品組合優化，今年第三季稅後盈餘六．二四億元，成功創下單季歷史新高，累計今年前三季EPS為四．四五元。由於車用客戶所下訂單穩定，強茂表示，第四季整體營運雖然將較第三季下滑，但仍有望維持以往水準，亞系外資法人最新分析報告因而維持強茂目標價一一四元不變。

今年以來，受惠電動車、5G、資料中心等新興市場需求帶動下，整流二極體使用量大幅成長，國際IDM大廠、台灣二極體廠接單動能因此十分強勁。下半年後，由於新冠肺炎疫情衝擊馬來西亞，國際IDM大廠位於當地的產能因此明顯受限，二極體交期、價格因而同步延長、大增，交期平均為四～八個月不等，與過去相較下，已倍數成長，二極體訂單因此開始出現明顯移轉，強茂也因而受惠。

二極體市場需求目前仍持續暢旺，由於國際IDM大廠位處馬來西亞產能運轉大幅受限，二極體訂單因此大幅移轉至強茂，強茂下半年營運有望因而更上一層樓。市場法人指出，強茂下半年接單量能已滿到今年底，預期下半年營收有望交出優於上半年佳績。

法人機構因此看好強茂今年下半年，受惠接單成長動能可望強過上半年水準之下，下半年度合併營收、毛利皆有望同步走揚，下半年獲利表現也將可優於上半年水準，而全年營收業績亦可望達倍數成長，交出亮眼佳績。

碳化矽(SiC)產品Q4量產供貨 德微營收有機會倍數翻揚

台灣二極體廠德微(3675)，由於受惠車用電子、高階工業用產品及MosFET出貨量逐月走高，十月營收為一．八二億元，月增率○．四五％，年增率達五一．六○％，續創歷史新高紀錄；目前累計今年前十月營收年增率達三三．四○％，營運維持高檔水準。

展望後市前景，德微目前自有品牌產品，已開始出貨予汽車廠客戶，未來將增加資本支出，繼續投入全自動化封裝製程，全力搶攻車用電子應用市場商機。

法人機構表示，因高毛利車用產品出貨占比升高，以及化合物半導體製程優於原先預期帶動之下，樂觀看待德微後市營運。

德微下半年營運動能，順利延續上半年強勁氣勢，於取得達爾科技VDA6.3車用製程稽核後，已正式取得Tier-1汽車客戶系統入場證，因而推升德微車用電子業務業績大幅成長，自有品牌部分，已開始出貨給汽車客戶。

另外，德微先前於法說會上已揭露，碳化矽(SiC)產品線將於今年第四季開始量產出貨，以六五○V、一二○○V二種高電壓產品為主，出貨予歐、美車廠客戶；終端應用目前以電動車充電樁為主，毛利率優於公司目前平均水準。

受惠於自動化生產效益、車用比重逐季提升顯現，德微今年下半年營收業績可望逐季成長，法人機構預估二○二二年有機會延續此一慣性，加以晶圓產線已順利轉型為五吋生產，以及MOSFET、IGBT、碳化矽新產品封裝布局陸續到位，業績有望倍數成長，明年營收將挑戰三○％年增率。

德微持續優化內部製程、擴大自動化生產線投產，同時提高高毛利產品營收占比，強化挹注對長線獲利成長動能。法人機構預估，德微今年獲利有機會翻倍成長，明年有望挑戰賺一個股本以上。

台半上半年獲利優於市場預期 下半年車用、工控需求再成長

台灣二極體大廠台半(5425)，上半年營運成功延續去年盛況水準，轉型車用、工控領域布局逐漸收效，營收獲利優於市場原先預期。

市場法人指出，台半四○V MOSFET於聯電晶圓廠投片，生產良率達九○％以上，優於市場原先預期，客戶反映良好，陸續導入設計應用。四○V中壓MOSFET市場，目前競爭者少，預期下半年中國、印度車廠客戶將顯現強勁拉貨動能，在手訂單能見度已透達明年上半年。目前也已通過Tier-1廠信賴度測試，預估明年可正式加入客戶拉貨產品線。

由於客戶拉貨動能強勁，台半因此提前六○V產品線上線時程，第三季開始於聯電投片量產。目前，晶圓廠充份供應台半所需產能，法人機構預估，第三季包含四○V產品線，投片量將自二○○○片提高至三○○○片。另一方面，八○V至一○○V MOSFET產品，也將提前至明年第一季投片量產，屆時，車用營收占整體比重將可達有四○％以上。

展望後市前景，由於台積電已逐步擴增車用電子晶片產量，料將可逐漸緩解車電晶片市場原本的缺貨壓力，整體產業需求也將持續加溫。台半車用二極體出貨占比高，料將可成為此一趨勢下最主要受益者之一。

加以國際IDM廠，現階段接單已全面滿載，訂單外溢、轉單動作明顯，因此，市場看好台半後續營運、獲利表現，依舊樂觀、精彩可期。

高效能二極體全年出貨將倍增 法人看好朋程明年成長動能強

台灣整流二極體大廠朋程(8255)，第三季財報稅後淨利一．三七億元，年增率一○．五％，單季EPS一．五元；前三季歸屬於母公司業主淨利四．○三億元，年增率多達一三七％，前三季EPS四．四三元。法人預期朋程於高效二極體出貨表現，因受惠於傳統二極體應用轉移至高效二極體規格，今年整體出貨量將可望見到倍數成長。

因受惠車用電子出貨量揚升，朋程旗下高效能二極體(LLD)今年出貨因此倍數成長，今年上半年出貨量已達去年全年水準。法人機構預估，朋程今年下半年整體出貨量有望逐季走升下，全年總出貨量料將可上看達五五○○萬顆。

超高效能二極體(ULLD)產品線部分，今年第二季已開始導入小量生產，每月出貨量為萬顆水準，預期下半年出貨量將可快速增加。法人預估全年總出貨量，約可達八○至一○○萬顆水準。

明年有機會受惠歐系客戶相繼導入下，可望開始進入快速成長期，預期出貨量將可見到倍數成長。同時，目前公司在手訂單能見度高，料將成為明、後二年重要營運成長動能。

儘管因為受車用晶片供給仍舊缺貨的影響，客戶拉貨進度因此遞延，但法人仍看好朋程今年傳統車用二極體出貨表現，預期全年出貨總量可達二．五億顆，優於去年二．二億顆水準。

另外，由於目前各大車廠，改採用低耗能、高效能二極體，看好於使用量增加之下，將有利於朋程高平均單價產品LLD、超高效能二極體(ULLD)提高市場滲透率；48V輕油電混合車MOSF ET Module方面，亦放量供貨中，可望貢獻整體營收六％至七％；IGBT方面，持續送樣認證階段，預估於明年底至二○二三年開始量產、貢獻營收。

朋程於碳化矽(SiC) MOSFET產品線布局已漸收效，目前已通過歐系車廠認證，成為台灣第一家通過「車用碳化矽MOSFET」認證廠商。電動車用IGBT模組方面，下半年亦將少量出貨，預估明年第四季，產量將可進一步擴大規模。

由於市場整體需求依舊未減，今年下半年將反映旺季來臨效應，朋程第四季可進一步成長一○％年增率。

（理財周刊 李彥緯）

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