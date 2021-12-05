印尼鎳礦出口喊停 汽車電池恐現材料荒

全球汽車產業的電氣化轉型加速，未來必將持續增加對動力電池原材料鎳的消費需求，然而印尼最近陸續對外宣佈計畫停止包括鎳礦、銅礦、錫等大宗原材料出口，市調單位指出，這無疑將對全球有關供應鏈產生一定影響。

印尼作為鎳資源儲量最大的國家，鎳礦儲量約為2100萬金屬噸，占據全球鎳礦儲量20%以上（指該地區鎳資源總儲存量）；鎳產量則占據全球產量30%以上（實際開採的鎳礦量），成為中國等新能源汽車電池原材料的最主要進口國。

市調單位TrendForce表示，鎳資源作為電動汽車動力電池製造的上游關鍵原材料，在動力電池中主要用於提升三元電池的能量密度。隨著動力電池往高能量密度方向發展，高鎳三元成為正極材料發展趨勢，單位正極材料對應鎳的消費需求逐步上升。

隨著全球新能源汽車銷量的持續增長，對應動力電池的裝車量逐漸走高。以中國市場為例，今年1~7月的累計新能源車銷量已超過2020全年，預估2021年中國新能源汽車銷量可突破330萬輛（含重型車與輕型車），年增長率將超過140%；而今年1~10月中國動力電池裝車量累計達到107.5 GWh，增長率達168.1%，其中三元電池裝車量累計54.1GWh，占總裝車量50.3%，無疑帶動對鎳原材料的消費需求。

TrendForce認為，隨著新能源汽車向市場加速滲透，疊加正極材料高鎳化技術發展趨勢，高鎳三元材料順應市場對高能量密度電池的消費需求，未來新能源汽車市場對以鎳為代表的電池原材料需求將持續擴大，印尼計畫停止大宗原材料出口的決定，短期內並不會對全球供應產生影響，但未來或將改變鎳產業的供應格局，迫使電池廠商或鎳鹽加工商前往印尼建廠，帶動印尼鎳產業相關產品的附加價值提升。

然而，海外建廠所釋放的產能是否可以及時跟上市場需求，不僅考驗當地的電力及基礎設施水準，還與當地的政治環境、勞動力等外部因素有關，長期來看，TrendForce認為，限制原材料出口或將拉大電池原材料鎳的供需缺口，加劇全球電動汽車的電池原材料荒，未來或將影響電動汽車產業的快速發展。

（工商時報 科技組）