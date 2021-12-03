炒房無極限 元宇宙虛擬土地炒到1.2億

臉書（Facebook）10月改名為Meta，全球頓時颳起元宇宙風潮，甚至連火熱的房市都炒進元宇宙，知名歌手林俊傑也跟上熱潮，以12.3萬美元的價格買入3塊虛擬土地，更有投資公司以430萬美元的天價買進1塊虛擬土地。

陸媒成都商報報導，近期全球最火熱的房地產市場，並非在風景優美的海岸城市，也不是氣候怡人的陽光地帶城市，而是在元宇宙。

從臉書更名後，元宇宙成為全球最夯的話題之一，加密貨幣巨頭灰度（Grayscale）報告指出，元宇宙中的廣告、數位活動、電子商務和硬體領域，每年將產生約1兆美元的收入，這塊大餅吸引如微軟、迪士尼等知名企業搶進元宇宙，房地產更成熱門哄搶目標，越來越多投資公司在沙盒、分布式大陸等虛擬世界搶購土地。

分布式大陸（Decentraland）為以太坊區塊鏈運作的虛擬現實平台，和沙盒（Sandbox）都屬於較成熟的元宇宙產品，用戶不僅可與其他玩家會談、見面，還能夠在裡面購買土地、建築物，隨著越來越多人進入虛擬世界，裡面房產的價值將會上漲，歌手林俊傑於推特上表示，自己在分布式大陸上買了3塊虛擬土地，據估約花費了12.3萬美元。

在最近，虛擬土地的價格不斷創下歷史紀錄，投資公司Republic Realm以430萬美元，從遊戲公司Atari SA買入沙盒世界裡的一塊虛擬土地，為全球目前最貴的虛擬土地交易。兩家公司將合作開發一些地產項目。

該公司創辦人約里歐（Janine Yorio）表示，該公司試圖透過在多個虛擬世界中購買土地，分散投資以降低風險；目前該公司在19個虛擬世界中，擁有約2500塊虛擬土地，且已經聘請設計師來設計購物中心和住宅，計畫以出租的方式運作。（ 中時新聞網 蔡宗倫）

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