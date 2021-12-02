群聯上半年配息10元 12/21除息

NAND Flash控制IC廠群聯上半年現金股利政策出爐，預計每股將會配發10元現金股利，除權息交易日為12月21日，現金股利發放日將為2022年1月20日，預計總配發現金股利金額上看19.71億元。

群聯2日公告上半年現金股利，預計每股將會配發10元現金股利，以上半年每股淨利20.05元計算，配發率大約49.9％，預計除權息交易日為12月21日，最後過戶日為12月22日，除息基準日12月27日，現金股利發放日將為2022年1月20日，屆時總配發現金股利金額將上看19.71億元。以2日收盤股價458.5元計算，現金殖利率將為2.2％。

據了解，群聯上半年營運主要受惠於記憶體模組需求暢旺，以及NAND Flash控制IC缺貨漲價潮，使NAND Flash控制IC產品單價上漲大約雙位數水準，加上產品組合持續從消費性產品移轉至工控及車用等市場，使產品組合持續改善，推動上半年業績繳出歷史同期新高的好成績。

時序進入下半年後，由於NAND Flash控制IC缺貨潮持續發酵，群聯在相關訂單動能表現依舊相當強勁，雖然第三季消費性記憶體模組市場因長短料影響出貨動能，但法人預期，群聯第四季在消費性客戶拉貨升溫效應下，單季營運依舊可望達到淡季不淡水準。法人看好，群聯下半年營運有機會挑戰繳出優於上半年的成績單，代表獲利表現亦將優於上半年，屆時現金股利配發金額將有望優於上半年表現。

對於2022年營運展望，群聯執行長潘健成先前曾對外表示，當前不論NAND Flash控制IC及NAND Flash晶圓都還是呈現缺貨狀態，並對2022年營運仍抱持樂觀展望，代表群聯業績可望再度向上成長。