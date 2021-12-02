台積電熊本廠遇難關 日媒爆這件事頭痛了

晶圓代工龍頭台積電將赴日攜手日本科技大廠SONY，於日本熊本縣建立晶圓代工廠，然Omicron變種病毒蔓延，外加和其他廠商的建廠計畫撞期重疊，人才招募上恐將是台積電赴日的首要難題。

台積電和SONY將於熊本縣興建一座採22／28奈米製程晶圓廠，以滿足全球市場對特殊技術的強勁需求，預計將於2022年動工2024年底前投產，料將直接創造約1,500個高科技專業工作機會。

不過日本缺工的問題，是否能夠滿足1,500名員工的需求，已成為如今台積電所面臨的一大難題。日媒《日刊工業新聞》報導，台積電2022年開始興建、2024年生產的時程，和其他大廠的建廠計畫撞期重疊，在徵才方面增添不少難度。

不僅如此，報導稱，Omicron變種病毒逐漸在全球蔓延，突變程度遠超以往變異株，各國嚴陣以待，加強邊境管制措施，而日本更是閃電宣布鎖國，讓人才招募更加不樂觀；而台積電也曾向SONY表達對人力的擔憂，不過SONY也自顧不暇，於長崎的新廠也受同樣的事情影響。

值得一提的是，台積電早於去年即宣布赴亞利桑那設廠，以生產5奈米製程，為緩解美國勞動力短缺，台積電派遣數百名技術工程師赴美支援，報導料台積電熊本廠也將以相同的方式處理人力短缺問題。（中時新聞網 蔡宗倫）

延伸閱讀

日本最大經濟對策出爐 將補助台積電設廠

台積電索尼合體 日本建廠案啟動