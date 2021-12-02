群電11月營收37.57億 再創單月歷史新高

群電宣布，11月營收為37.57億元、再創歷史新高，是今年第三度寫下單月營收歷史新高紀錄，月增4.6％，年成長率更高達24.7％，累計前11個月營收達370.89億元，年增16.0％，亦創歷史新高。

群電第三季公司首度突破百億大關，創下歷史記錄，原本群電預期第三季已為全年高峰，第四季營運將邁入季節性休整，沒想到第四季的需求仍維持強勢，尤其商用NB電源需求爆發，客戶拉貨有點停不下來，除了推升11月份營收再創新高，第四季營收也很有機會挑戰單季新高，全年營收可望首度突破400億元。

展望明年第一季，群電指出，雖然第一季為傳統淡季，但由於上游的半導體供應鏈持續緊張、無法完全滿足客戶的需求，部分訂單將遞延到第一季，再加上高階產品如4000瓦伺服器電源將於明年初開始貢獻營收，整體來說，明年首季營運可望優於正常季節性表現。

群電進一步表示，2022年缺料還是最大的挑戰，但群電已經盡早透過和供應商協調、簽長約等方式，盡全力取得料源，至於全年展望方面，群電表示，耕耘已久的高值產品，包括180瓦以上的電競筆電電源、伺服器電源、高效能運算系統電源、衛星通訊電源明年成長力道都不錯，加以全球疫情不斷反覆，遠距教學與彈性辦公已是不可逆的趨勢，不管是企業或消費者都將更重視NB的使用，為了回應市場需求，未來品牌業者將把更多心力轉向產品升級，以群電的產品為例，在快充的需求下，明年Type-C NB電源的滲透率將持續攀高；為了提供消費者效率更高、體積更小的電源，第三代半導體材料氮化鎵的導入在明年也將全力加速。