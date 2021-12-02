產能無法滿足客戶！群聯連續大單急攻頂

群聯(8299)今（12/2）開高走高，中場出現連續大單急拉而強勢攻頂，表現出色。該股今年前三季EPS已達32.15元，10月營收再創歷史新高，顯示年度EPS可望上衝40元，在本益比具成長空間，與高成長潛力誘人下，波段行情值持續追蹤。

群聯第5期新研發大樓落成暨廠區附屬停車塔日前舉行上樑典禮，公司預期後續將掌握更強大的研發能量，執行長潘建成指出，群聯持續力拚打造國際級快閃記憶體控制晶片研發旗艦團隊，邁向千億級營收，另外，現階段缺產能局面，他鐵口斷言，現在產能仍遠遠無法滿足需求。

NAND Flash控制IC廠群聯10月合併營收表現亮眼，繳出單月歷史新高水準。法人預期，群聯第四季營運可望改寫歷史同期新高，推動全年獲利至少賺進三個股本以上，並有機會挑戰歷史新高，且2022年隨著工控、車用比例提升，業績可更上一層樓。

群聯10月合併營收達60.37億元、月成長5.2％，創單月歷史新高，相較去年同期成長35.7％，累計今年前十月合併營收為517.61億元、年成長29.1％，改寫歷史同期新高。

法人指出，群聯持續受惠於PCIe Gen4控制IC出貨動能成長，加上電競、雲端SSD模組出貨成長，另外又有第三季傳統旺季出貨的遞延效應加持，預期群聯第四季合併營收有機會達到歷史同期新高，繳出淡季不淡的水準。

從全年角度來看，法人表示，群聯今年受惠於遠端辦公／教育商機需求暢旺，加上NAND Flash控制IC的缺貨價漲商機，使業績繳出亮眼成績，在第四季可望挑戰歷史同期新高表現帶動下，全年獲利將至少賺進三個股本，並有望挑戰歷史新高。

據了解，目前遠端商機雖然正逐步消退，不過群聯耕耘的電競、雲端及工控市場需求仍然相當暢旺，成帶動群聯後續業績成長的主要動能。

供應鏈指出，群聯耕耘的電競、雲端及工控等SSD模組市場毛利表現相對一般消費性產品高出許多，且觀察第三季各產品線營收占比，消費性占營收比重已經降到21％左右水準，顯示群聯布局市場已經擺脫過去消費性為主的公司。

展望後續，法人看好，隨著美系大客戶出貨動能看增，群聯耕耘PCIe Gen4高速介面的SSD控制IC出貨表現將可望持續高速成長，另外電競、雲端及工控等客戶拉貨表現持續成長，將可望使SSD模組出貨更上一層樓，因此2022年業績仍有望更上一層樓。

（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

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