英業達 拋太陽能包袱

子公司英穩達聲請宣告破產

英業達投入太陽能領域11年，旗下太陽能子公司英穩達科技因負債已大於資產，12月1日董事會決議向桃園地院聲請宣告破產，這也等同為英業達集團在太陽能產業的布局正式畫下句點。法人則預期此舉對英業達整體營運體質有正面助益。

英業達1日代旗下英穩達發布重訊指出，因公司資產已顯不足以清償逾22.12億元的負債總額，因此該公司董事會決議依公司法第211條規定聲請宣告破產。

英業達發言人游進寶表示，英穩達為英業達持股47.65％之子公司，成立於2010年，主要負責太陽能電池之製造及銷售。受到全球太陽能業環境變化快速、國外競爭廠商低價競，加上歐美關稅壁壘及貿易保護等因素影響，整體產業景氣不佳、市場需求驟降。

近年英穩達雖已縮減組織規模，但近期再面臨疫情影響，不僅整體太陽能產業景氣更加低迷，公司亦難以承受營運虧損持續擴大。

英業達於2010年正式進軍太陽能產業，先與穩懋合資成立英穩達後，2011年間再以總額達50.6億元、取得益通47.97％持股，另亦切入下游模組廠、投資英懋達。

儘管太陽能產業市況在過去十年間曾一度好轉，英業達亦曾幾度加碼投資，然這十年來集團旗下的三家太陽能事業並未能貢獻獲利，益通自2009年起連年虧損，2018年減資近六成後，翌年第二季僅剩的產線也宣布停工，同年下半年即下市、進行清算。

至於英懋達於2015年與英穩達整併後雖浮現效益，但仍不敵整體產業市況走衰拖累。

隨著英穩達此回聲請破產，也宣告英業達在太陽能事業全面止步。

由於英業達歷年財報已陸續認列投資損失，預計該季度及本年度合併報表不會另再有認列減損的費用。另一方面，預期益通進行清算的進程將在明年上半年有初步進度，屆時可望有部分迴轉利益認列。