雙12接棒 電商拚歲末紅包

第四季電商旺季，繼雙11檔期後，雙12檔期也接力登場，富邦媒、網家、蝦皮購物、Yahoo相繼公布雙12最新優惠方案。受惠於五倍券，加上近期氣溫驟降，業者表示，今年雙12消費買氣提早在11月底顯現，季節性的保暖家電如電暖器、電熱毯、保暖衣物等業績率先成長。另外，歲末年終腳步近，「交換禮物」關鍵字搜尋熱度也增溫。業者預期，今年第四季有望迎來最強電商旺季，買氣也將一路延續到農曆春節前，為電商營運表現帶來強勁動能。



雖然電商「月月造節」已成趨勢，但對消費者來說，年末的大檔期如雙11、雙12，仍是消費者與電商的重點戰場。



網家表示，PChome 24h購物觀察，年末身心靈大掃除，「舒緩疲勞、放鬆」等商品需求倍增，帶動全站近一周按摩與紓壓類商品銷量年暴增三倍，尤以居家個人使用的「療癒型按摩家電」最受歡迎，包括熱敷眼罩、泡腳機、泡澡桶、足浴桶等商品竄升熱搜榜，年底「紓壓商機」不容小覷。



PChome 24h購物指出，受到居家辦公及遠距教學影響，使用筆電、平板等行動裝置時間長，眼部及手部放鬆保養也受關注，近期氣溫下降，也拉抬溫控款按摩家電買氣暢旺。



Yahoo奇摩購物觀察指出，年末共有三大採購趨勢，包括保暖商機、年末家電汰舊換新、聖誕跨年交換禮物等，帶動平台業績成長。其中，電熱毯業績月成長超過六倍，保暖衣物業績成長三倍，電暖器業績月增三倍，冬天必備的「鴛鴦鍋」業績也成長超過五倍，顯示抗寒商機持續增溫。



季節性家電銷量也攀升，Yahoo奇摩購物指出，站上電暖器成長近三倍、除濕機與電磁爐成長近一倍。消費者趁機更新影音設備，亦帶動家庭劇院銷量翻倍成長。聖誕節將近，「交換禮」關鍵字熱搜成長近二倍。



蝦皮購物則指出，今年雙12將再邀天后張惠妹擔任活動大使，且將連續17天起祭出破億元購物金紅包，為年末業績進行最後一波衝刺。



momo富邦媒旗下momo購物網《12.12年終盛典》壓軸登場，並自12月1日開跑，初估檔期消費人數相較去年同期增加三成。富邦媒表示，雙12首波活動強打「九大品類日」大放送2,222折價神券、下單抽iphone 13，滿額抽iPad mini，以及消費金額12倍紅利金、12元清空購物車、32家銀行合作銀行最高回饋20％。