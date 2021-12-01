智慧機械雲平台 啟動商轉

經濟部協同機械公會及歐特克、三菱電機、研華、科盛、微軟等國際大廠，共同宣布智慧機械雲平台正式進入商轉。智慧機械雲平台已有23家店中店、152個APP、千家廠商加入會員、41家廠商導入使用並帶動3.61億元投資。



業者透過智慧機械雲可快速連結雲端服務系統與終端客戶，提供跨產業標準化整合服務並打造智慧製造供應鏈串聯的產業服務生態，平台提供美日台三地國際企業的跨國與跨雲服務合作，可帶動機械業者數位轉型，讓台灣設備產業從賣硬體轉型賣服務，打入國際市場。

經濟部技術處邱求慧處長表示，2021年台灣機械業產值直逼1.1兆元，出口值有機會超過8,400億元，2022年產值可望向上突破到1.21兆元。在中美貿易戰與疫情影響下，遠距工作及服務客戶已成為企業必備的營運模式，智慧機械雲可協助業者迅速建立數位化能力，也是業者進入數位轉型的第一哩路。如電路板設備商妙印，以往倚賴人工經驗調機，製程品質不容易掌握，在導入設備狀態管理分析及參數後，為國外終端客戶提供即時監控與回饋，協助客戶建立跨國遠距服務，爭取到新南向大廠2.4億訂單。



經濟部自2019年和機械公會合作，委由工研院及相關研發法人進行機械雲技術研發及產業推動，2021年正式啟動智慧機械雲4年計畫。智慧機械雲提供生產製程一條龍服務，美商Autodesk、美商微軟、日商三菱電機、研華及科盛等三地業者共同投入，提供不同解決方案的處方籤，帶動機械業者數位轉型。



機械公會理事長魏燦文表示，機械業是台灣第三個兆元產業，如何將臺灣機械產業打造為N兆元產業，數位轉型是迫切要做的工作，智慧機械雲提供廠商僅透過單一平台上就能下載上百個應用軟體服務，讓設備智慧化就像安裝手機APP一樣簡單，解決業者朝向數位轉型時的痛點。



工研院機械所所長胡竹生表示，臺灣機械設備與製造業多為中小企業，數位轉型升級有痛點。智慧機械雲平台上提供的SaaS模組，能協助業者克服系統整合、軟體開發能量不足的問題，建立相關金屬切削設備、電子設備、金屬成型設備、塑橡膠設備、紡織設備等雲端智慧模組，提供設備加值服務。