今年手機產量 下修至13.35億支

受到半導體零組件缺料影響，市調機構TrendForce三度下修全年智慧型手機產量與成長率，由上一次的年增7.3％、產量13.45億支，又下修至年增6.5％、產量13.35億支，該機構也預期，榮耀今年在中國市場站穩腳步後，明年將循以往華為策略，前進歐洲、南美、俄羅斯等市場，重新打開海外市場大門。



全球筆電、伺服器產業從今年初開始明顯受制於半導體零組件缺料，直到下半年才略有舒緩跡象，智慧型手機產業則因為中國品牌先前大量累積零組件庫存，相比之下可以說安然度過上半年，然而隨著庫存耗盡，半導體零組件缺料從第三季開始明顯影響智慧型手機供貨。



也因此，市調機構TrendForce在7月下旬首度下修全年手機產量預估值，由13.67億支、下修至13.6億支後，9月下旬再度下修至13.45億支，在供應狀況始終沒有明顯改善下，11月30日第三度宣布下修產量預估值至13.35億支，產量年增率也因此向下調整至6.5％，缺料重點仍是面板驅動IC、4G與5G低階處理器平台用小IC等。



TrendForce表示，第二季全球手機產量在疫情影響生產與消費下偏低，第三季則受到缺料影響，第三季全球智慧型手機產量為3.25億支，不如去年同期、更不如疫情爆發前的2019痛期，而產量季增率5.7％同樣不及去年第三季水準。



而在主要品牌方面，TrendForce資料顯示，在越南廠產量回穩下，三星第三季產量為6,900萬支、季增17.9％，蘋果則在年度新機開賣下，第三季產量為5,150萬支，季增22.6％，預期明年蘋果除了下半年高階新機外，第一季底可望亮相的第三代平價機種SE，產量則有機會達2,500～3,000萬支，OPPO（含Realme與一加）第三季產量為5,100萬支、季增3％，小米（含紅米、POCO、Black Shark）第三季產量為4,450萬支、季減10％，是前五大品牌中受到缺料影響最嚴重者，Vivo（含iQoo）則約略與上季表現持平、產量均為3,400萬支左右。