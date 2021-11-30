高技術+高股利+高成長 譜瑞吸「金」

譜瑞Q3犀利 啟動庫藏大計

高速傳輸介面廠譜瑞-KY第三季財報，單季稅後淨利14.86億元，創下單季歷史新高，每股淨利18.71元，前三季獲利達37.81億元，已經賺進超過4.7個股本，譜瑞-KY預期第四季營收將季減7.6％至季增1.8％，顯示第四季營運仍有機會改寫新高水準。

此外，譜瑞-KY目前正啟動庫藏股買回計畫，預定將買回700張自家股票並轉讓股份給予員工，買回價格將落在1,330～2,660元，若股價低於買回最低價格將持續買回，代表最高將斥資18.62億元買進庫藏股，買回日期自10月28日至12月27日。

譜瑞-KY 第一次次執行庫藏股的時間是109/12/21～110/02/20，共計買回374張，平均買回價格1,202元，買回總金額4.49億元，執行率為100％。

譜瑞-KY日前舉行法說會，第三季合併營收、稅後淨利同創歷史新高。其中，單季合併營收為53.41億元、季成長8.9％，毛利率49.1％、季增1.5個百分點，稅後淨利14.86億元、季增17.8％，每股淨利18.71元。

累計2021年前三季合併營收為145.89億元、年成長32.4％，稅後淨利37.81億元、年增48.3％，每股淨利47.85元。前三季稅後淨利37.81億元已經超越2020年全年的35.06億元，繳出亮眼成績單。譜瑞-KY執行長趙捷指出，第三季營運表現超乎原先預期，主要受惠於全產品線出貨動能強勁帶動。

針對第四季營運展望，譜瑞-KY指出，單季合併營收預計將落在1.765～1.945億美元、季減7.6％至季增1.8％，毛利率將達到44.5～48.5％，法人圈樂觀預期，譜瑞-KY第四季營運有機會再度改寫歷史新高，且全年獲利上看6個股本以上。趙捷表示，第四季產品供給依舊相當吃緊，其中商用、電競筆電需求相當強勁。

趙捷指出，雖然市場上有雜音認為PC需求2022年將開始放緩，不過譜瑞-KY將持續受惠於規格升級及市占率提升帶動公司營運動能向上成長，且2022年公司將會加大力道布局車用市場，以支撐後續成長動能。

此外，譜瑞-KY通過配發2021年上半年現金股利，預計將配發14.19元，除息交易日將落在2022年3月3日，現金股利發放日為3月31日。

（工商時報蘇嘉維、呂淑美）

併購效益顯 譜瑞Type-C新品搶市

高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）為搶攻USB Type-C市場，宣布推出整合HDMI、USB-PD的Type-C集線器（hub）解決方案，開始展現併購睿思（Fresco Logic）的整合效益。法人指出，譜瑞-KY新產品將在2021年底開始量產出貨，屆時將有望替譜瑞-KY帶來Type-C新商機。

譜瑞-KY推出整合DisplayPort 1.4a轉HDMI 2.0協議轉換器與USB PD3.0控制器的USB3.2集線器晶片，並以USB Type-C為傳輸介面，目標瞄準筆電及行動周邊配件市場，擴大Type-C產品線，新產品目前正在送樣階段，預計將在2021年底量產出貨。

譜瑞-KY表示，在2020年收購睿思科技後，開始整合公司既有的影像處理技術與睿思科技的USB集線器和USB-PD技術經驗，因此讓影像轉換與高速傳輸介面同步整合。

譜瑞-KY行銷執行副總屈經武表示，該產品是譜瑞科技展示本公司在產品藍圖上能夠拓展更廣泛應用範圍的第一個方案。具有高度功能整合性，並有效的簡化了周邊配件、筆電外接埠、與其他新穎產品的設計過程，協助客戶產品能夠更即時上市。

據了解，由於Type-C介面本就可整合資料傳輸、影像傳輸及電源傳輸等三合一功能，先前主要由於Type-C介面滲透率不高，加上開發成本較高，因此市面上三合一功能的整合產品普及性較低，隨著譜瑞-KY推出相關產品後，將有機會領先搶攻相關集線器市場訂單。

事實上，Type-C介面正逐步提高普及率，市面上舉凡筆電、智慧手機及平板電腦等終端產品都開始擴大採用Type-C介面，加上蘋果本次在iPad mini及Apple Watch都首度導入Type-C介面，有機會帶動Type-C需求持續增加。

此外，觀察譜瑞-KY營收表現，8月合併營收達17.14億元、年成長17.1％，創下單月歷史次高，累計2021年前八月合併營收為127.79億元，改寫歷史同期新高，相較2020年同期明顯成長34.1％。

法人看好，譜瑞-KY 2021年營收將有機會一舉創下新高水準，且後續隨著筆電、高畫質螢幕等需求續旺，2022年業績再度拚高可期。

（工商時報 蘇嘉維）

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