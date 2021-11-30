有望搶下高通大單 PA三雄漲聲響起

手機晶片龍頭高通（Qualcomm）功率放大器（PA）業務來台找夥伴！市場傳出，高通捨棄英國磊晶龍頭廠IQE，赴台尋找PA合作夥伴，預計將由全新（2455）獨家供應料源，激勵其股價29日大漲逾5％、改寫153元歷史新天價；下游代工廠穩懋（3105）、宏捷科（8086）亦有望大啖肥單，穩懋強漲逾7％、宏捷科也逆勢收紅。

日系外資將穩懋目標價一舉調高至400元價位，法人指出，PA族群持續打入大廠供應鏈，又受惠儲能、電動車、5G及高速傳輸等應用助攻，再加上低軌衛星、第三代半導體「作夢題材」加持，具長線成長潛力。對於高通釋單，穩懋及全新均不表示意見。

高通為強化通訊技術能量，傳出將全力衝刺自行研發設計PA業務。亞洲砷化鎵磊晶龍頭全新，有望成為其獨家原料供應商，目前已進入最終驗證階段，並於明年量產出貨，利多消息也激勵PA族群29日股價齊聲歡呼。

被點名將成為原料供應商的全新，股價29日早盤就逆勢走揚，尾盤更是強拉大漲5.52％，收盤價首度突破150元整數關卡、改寫153元歷史新天價，突破5日均線、成交量也竄上一個月來新高，投信近兩周買超3,320張。

全新為砷化鎵產業上游磊晶供應商，下游PA代工大廠穩懋、宏捷科等，亦有望順勢大啖代工訂單，穩懋29日漲勢最猛、勁揚7.05％，最高價衝上369.5元，距離17日盤中前高370元僅一步之遙，下檔5日、月線將扮演強勁支撐，法人單日大買3,781張；宏捷科也漲1.38％，PA三雄逆勢強。

高通最大競爭對手聯發科已全力進攻5G市場，並擴大布局PA、射頻IC領域，迫使高通極力追趕。市場分析，高通本次找上全新合作，也揭示其對台廠PA領域之高度肯定。

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