中華電首創育嬰工時 減工不減薪

不婚不生成為國安危機，政府喊拚生育率，中華電信開出第一槍，搶先國營事業祭出「育嬰工時」，明年起只要是家中有3歲以下小孩的員工，可申請每天工時少1小時，直到年滿3歲止，重點是不扣薪、也不影響考績及全勤，若父母兩人都是中華電信員工，還可以同時申請，一起提早下班顧小孩。

台灣去年新生兒僅剩16.5萬人，總生育率跌破1％，政府為了營造友善生育環境，鼓勵雙親請育嬰假（留職停薪），依現行規定，在小孩滿3歲前，父母皆可申請，並可同時請，最長可請到2年，其中半年可領勞保的8成薪，截至8月底止，約有5.5萬名勞工請育嬰假。

不影響考績全勤

中華電由交通部持股3成，具半官方色彩，向來福利優渥，也有政策風向球的味道。在政府實施育嬰假之前，中華電早在2006年就率先針對請育嬰假的女性員工，大方發出勞保投保薪資5成的育嬰津貼，最多可請領2年。

隨著政府育嬰留停津貼自7月起，由現行6成拉高到8成，中華電再度出招，針對家中有3歲以下幼兒，但沒請育嬰假的員工，於明年起享有「育嬰工時」新制，可晚1小時上班或早1小時下班，每天工時少1小時，但薪資照付，更重要的是不影響考績及全勤。

中華電這項「育嬰工時」新制，除獨步全台企業，條件也不嚴苛，可從幼童出生請到年滿3歲為止，且父母若同時是中華電員工，還可一起請，同時上下班帶小孩，希望讓員工能兼顧家庭安於工作，落實友善職場。

對於中華電創舉，多數員工表示認同，「能早1個小時下班，差很多」，不管是請保母或是送托嬰中心，最晚6點半前一定要接到小孩，能早1個小時踏出公司、不用塞在路上，可大幅降低身心靈負擔，其實很有感。

中鋼台糖另尋他法

民營企業無法減少工時，採彈性工時能早上班、早下班，但員工坦言「直接減少工時最好」，且若能變成既定政策，就不用怕主管或同事側目，能大大方方下班走人。

資深人資主管認為，減少工時絕對是皆大歡喜的政策，應該沒人不愛，但每個人家庭狀況不同，實際助益仍待評估，且難免會有人孩子都給爺爺奶奶帶，卻以此理由申請減少工時，屆時公平性就會成為問題，到頭來難免引發同事不滿，建議實施時要更細膩些。

其他國營事業會否跟進？中鋼高層表示，由於是三班制輪班，無法提供減時上班優惠，不過鼓勵員工生子，相關補助及福利均優於《勞基法》。

台糖同樣無法提供減時上班，但配合政策提供低價租金場域辦理公托，員工子女除可優先就讀，並享學雜費優惠。

（中時 黃琮淵）