三星折疊手機出貨三級跳 明年戰1,300萬支

三星看好折疊機前景，根據外電報導，包括相對平價的Flip與高價的Fold在內，三星規劃明年折疊機出貨量將挑戰1,300萬支，比今年大增88.4％，以2020年三星折疊機出貨量僅有140萬支出頭來說，三星折疊機出貨量可以說是三級跳。另外，在華為威脅不再下，三星明年ODM規模出現縮水，預估ODM佔比下滑至不到15％。

隨著疫情有趨緩跡象，以及華為威脅不再，三星對於智慧型手機的出貨量規劃也轉趨積極大膽，根據外電報導，三星預估明年手機出貨量將上看3.34億支，如果明年一切順利，沒有被缺料、疫情、市場反應不如預期等因素干擾的話，這將是三星2018年以來出貨量首度超過3億支。

其中，三星預估明年成長最大的就是折疊機，外電指出，受到售價偏高影響，三星去年折疊機出貨量約在140萬支出頭，今年就因為推出相對平價的折疊機Flip 3帶動下，出貨量可望達到700萬支，而明年三星比今年更看好相對平價的Flip系列的銷售量，光是新款Flip 4明年出貨量就規劃690萬支，Flip與高階的Fold合計明年出貨量將挑戰1300萬支，比今年激增88.4％。

雖然折疊機出貨量成長性最大，三星明年高階機種主要銷售量，仍是來自於S系列，以明年S系列與折疊機系列合計出貨量預估為6700萬支來說，S系列明年在高階機種占比還是高達80.6％，高階機種整體佔比還是維持在兩成。

不過，或許也因為華為威脅不再，加上榮耀還需要一點時間在中國市場站穩腳步之後才會「出國比賽」，三星釋出的ODM訂單比例明顯下滑。三星為了在以印度為主的新興市場與高性價比的中國品牌競爭，2018年起對華勤、聞泰、龍旗中國三大手機ODM公司釋出代工訂單，由2018年的3％、逐年上升至15～20％左右。

然而根據外電報導，明年三星預計釋出的ODM訂單為4,900萬支、相當於占比僅有14.6％，與以往業界預估三星釋出ODM訂單量將高達1億支有明顯落差。

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