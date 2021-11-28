五倍券效應結束 台11月手機銷量月減15％

五倍券帶來的好日子結束了，台灣索尼行動總經理林志遠估計，台灣手機市場11月銷量較10月下滑15％左右，全年市場規模將低於600萬支，明年台灣手機市場規模恐怕也會只有今年的低水準，不過林志遠仍對索尼行動25日發表的史上最貴非折疊Android手機Xperia PRO-I有信心，預期銷量將超越競品的折疊手機。

在五倍券發放的激勵下，根據通路調查機構資料顯示，台灣10月份手機出貨量達64.1萬支、創下22個月以來的最高，雖然五倍券效應在10月底已是強弩之末，11月上半月在雙十一促銷期加持下，手機銷售量還不錯。

可是林志遠表示，11月下半月雙十一促銷結束，五倍券效應也已經早已不再，下半月台灣手機市場銷售量預估將比上半月少兩成左右，換算下來，雖然11月銷量還是比疫情最糟期間的銷售量好許多，但可能將比10月大減15～20％。

五倍券帶起的銷售量來得快、去得更快，即使10月台灣手機市場表現亮眼，但是林志遠表示，以今年前10月台灣手機市場出貨量比去年同期衰退12％來說，今年全年台灣手機市場銷量已經注定比去年下滑1成左右，換言之全年市場規模不到600萬支。

他並預估，台灣市場已經太成熟，以及消費者在電信業者門市選購不綁手機的單門號比例不斷上升，明年台灣手機市場仍會維持在今年的相對低點。

雖然台灣手機市場連續兩年低迷，不過索尼行動對台導入高階與中階機種的腳步、銷量都維持在該有的節奏與水準，台灣索尼行動宣布上市全球首款採用1吋感光元件的智慧型手機Xperia PRO-I，即日起開放預購、預計12月15日上市，單機建議售價高達48,880元，不僅創下台灣索尼行動有史以來在台上市最高價的手機，也創下台灣非折疊式的Android手機史上最貴價格。

不過在索尼相機鐵粉與索尼行動鐵粉支持下，林志遠有信心Xperia PRO-I將在超旗艦價位帶創下銷售佳績、超越競品折疊手機的成績。