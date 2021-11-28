從純電競華麗轉身 微星用開瓶器闢新戰線

在跨過35歲的那道檻之際，近十年內已位居電競品牌一方霸主的品牌廠微星科技，也在這一兩年間以全新MSI Creator創作者系列，及具高效生產力的商務系列產品線，展現不同於重裝電競的品牌風貌。但在此同時，微星要如何跨出在電競領域高知名度、高市占率的「舒適圈」，觸及與過往截然不同的客群，成為微星行銷團隊的重要課題之一。

同樣的課題，這些年來不僅是微星，在全球PC及PC DIY市場占有一席之地的台品牌廠如宏碁、華碩、技嘉等，也都面臨如何跨界、擴展更大客群的挑戰。宏碁近年積極發展Lifestyle生活風格系列新品、結合既有品牌來擴大產品生態圈，華碩則以「跨界、出圈」觸及更多客群，技嘉近來也首度跨向體育產業，擴展品牌力。

已擅於操作電競行銷的微星，也跳出原本的舒適圈、換位思考，期能透過一條引線，將微星在電競領域之外的精選產品，繫向更廣、更多有專業創作、多工或斜槓需求的客群。正式推出新產品線之前，微星行銷團隊從2018年就開始投入專案規畫，希望藉由一份具收藏價值的禮物，誠心邀請新朋友成為MSI產品的使用。

對微星來說，以創新思維、結合科技美學的設計、質感，為產品在規格、效能以外的價值做提升，是每每規畫新品時不可或缺的重要一環。也因此在眾多的設計大師中，作為上個世紀、七○年代後現代主義靈魂人物之一的Alessandro Mendini，成為微星的首選。

被譽為義大利國寶級建築師、工藝設計師的Alessandro Mendini，過去四十多年以倡導「重新設計」、將建築設計語言、融入家用品設計帶起家具／家用品設計界的潮流，不僅為設計品牌ALESSI開啟了國際聲望，也吸引更多藝術家、設計師投入各種家用品的設計。

而由他設計、並融入最多個人特色與設計風格的小家用品「Alessandro M.」系列開瓶器，在不少地區都有忠實的收藏迷，每年等著搶購限量版款式。

微星行銷團隊以其品牌理念及對產品品質、質感的堅持，向ALESSI提案合作，很快就獲得與Alessandro Mendini設計團隊合作機會。但接下來，先是遇到2019年2月間、Alessandro Mendini的過世，及2020年的COVID-19疫情快速在全球蔓延，讓雙仿的合作專案幾度受到影響、進度延遲。

這期間，微星也決定轉以「向Alessandro Mendini致敬」為設計理念出發，以Alessandro Mendini的一頭銀髮、圓框眼鏡為樣版，加入其生前最愛的普魯士藍毛衣，並在毛衣烙上他經典代表作品之一：Proust扶手椅的彩色色塊滾邊，來回三次打樣後的成果，讓ALESSI對於微星的致敬設計也給予高度認同。

幾經波折，2021年限量版的Alessandro M.─MSI開瓶器終於順利搭上船班，運往含括母市場台灣在內的十多個主力行銷地區。再挨過了今年第二、三波的疫情高峰，微星行銷團隊也重整步伐，正式自第三季起在全球展開ALESSI×MSI限量開瓶器的活動，短時間內，不僅在法國、日本、義大利等市場掀起兌換潮，更多新加入MSI產品的使用者給予使用經驗正面的肯定。

另在英國、美加、德國、波蘭、西班牙、俄羅斯、香港等地，微星也衝出不錯的銷售回饋。尤其在台灣母市場，更因不少葡萄酒愛好者自發性的透過社群網路分享、開箱，讓許多過去沒有機會接觸MSI、或是還不知道MSI有龍魂電競以外的客群，因此入手MSI產品，並成為MSI龍魂以外的星星愛用者。

全新跨界的合作，讓微星透過這一波行銷操作、成功在電競之外的設計品收藏族群、葡萄酒愛好者的新客群中，擴大品牌力度，微星也因此將邀請之禮Alessandro M.─MSI開瓶器專案，延長至12月底結束。微星亦將持續以不安於現狀、跨出舒適圈的換位思考向前邁進，從被掛上「純電競」的品牌印象中華麗轉身。