中華電 明年擴大採購2,500萬度綠電

中華電信2022年擴大採購綠電、自建電廠雙管齊下。董事長謝繼茂27日表示，中華電信推動ESG計畫，將擴大綠電採購規模，2022年希望採購2,500萬度綠電，除向台電購買，也規劃利用自有建築物上面的屋頂，合建及自建太陽能電廠。

謝繼茂說，透過在自有建築物進行太陽能發電，目前發電量約600萬度左右，未來將繼續尋找自有土地興建發電廠，並在全台找出1萬坪空地，將在2022年全面興建發電廠。目前這些土地正進行水土保持評估，若這1萬坪土地都能符合環保要求，估計2022年增加生產400萬度綠電。

除此，中華電信亦與全省各大地主洽談合作，希望由中華電信自建太陽能發電廠。

至於如何實現零排放？謝繼茂說，目前以2030先達到50％碳排放限制、2050年達陣零排放為目標，而中華電信位於全台的IDC雲端網路中心，將率先在2030年全面採用綠電。

中華電信27日舉辦全國企業志工淨灘／淨山活動，由謝繼茂率領一級主管，與來自29個機構、約2,000名員工及眷屬，在26處據點進行運動強身暨環境減塑活動。

謝繼茂表示，27日的行動是一項創舉，氣候變遷對於地球的影響愈來愈嚴重，拯救地球的行動應落實至企業及個人，中華電信規劃一連串的5G無塑系列活動，凸顯環保的議題，並由自身做起，推己及人，透過把員工帶到山裡、海邊近身看一看垃圾污染山林及海域的嚴重程度，希望員工回到日常生活後，可以減少塑膠垃圾，大塑化小、小塑化無，把地球維護在很好的生態環境下，為子孫保留一個良好地球。

謝繼茂強調，帶領供應鏈合作夥伴一起推動零排碳是件非常重要的事，中華電信將把ESG的計畫整合在企業營運及管理營運上，同時推動「供應鏈永績行動方案」，把合作策略廠商一起拉進來。

另外，中華電信正考慮在全台推動「零排碳門市」，希望全台門市能在綠能環境下為客戶服務，也將攜手供應鏈夥伴，一起共同追求環保議題，這是中華電信未來相當重要的政策。

中華電信亦結合自身5G科技，與台灣湛藍海洋聯盟合作，透過其所研發的「湛鬥機」無人船，遠端操控、高效清除海洋塑膠垃圾，利用科技建立創新的新環保模式。