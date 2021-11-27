史上首場鏈上NFT拍賣會12月舉槌

史上首場鏈上NFT拍賣會即將在12月舉槌，國際拍賣行佳士得與OpenSea合作，OpenSea官網已架設拍賣會場，並呈現Mad Dog Jones的作品「Forever」，參與拍賣的藝術家超過20位，1日起在OpenSea網站上開放瀏覽，4日起開始競標，參與者必須使用以太幣下標、付款。

佳士得數位及線上銷售主管Noah Davis表示，大膽地將佳士得品牌引入區塊鏈，代表佳士得NFT銷售新時代的開始，同時藉此吸引更多傳統當代藝術家加入Web3領域。

佳士得是NFT藝術拍賣先行者，3月以天價6,900萬美元賣出藝術家Beeple首個NFT作品《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》創下紀錄。Beeple聽說英國藝術家有每天畫一幅素描的習慣，於是他從2007年5月開始每天一幅數位畫作的計畫，5,000天5,000幅跨越近14年，拼成這幅集合式畫作，從中可以看到他一路從肖像畫到社會政治諷刺與科幻的數位畫作。

接著，佳士得9月推出「No Time Like Present」網上拍賣專場，是亞洲拍場首個NFT加密藝術拍賣，拍品包括一組由Larva Labs創作的罕見CryptoPunks，及Larva Labs新作Meebits、Yuga Labs創作的Bored Ape Yacht Club（BAYC），是Meebits和BAYC首次在NFT交易平台之外公開拍賣，買家主要來自美國、台灣等地。

CryptoPunks是美國數位藝術雙人組Larva Labs的系列作品之一，受到英國龐克藝術啟發，以區塊鏈技術創作的CryptoPunks是24×24像素的龐克角色有1萬隻，此系列啟發了更多重要加密藝術運動，被認為是加密藝術史上具代表性作品。

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