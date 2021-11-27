NFT藝術熱 TOP10收藏系列成交額近千億

NFT堪稱2021年藝術拍賣、資產投資新熱點。據業界資料，2021年3月至10月NFT全球累積成交額近122億美元（逾3,300億台幣）的天文數字。其中Crytopunks、Bored Ape Yacht Club（BAYC）等NFT頭像，從以往限於虛擬貨幣圈的玩意，變成主流拍賣市場的名牌，掀起虛擬貨幣、NFT藝術拍賣熱潮。

目前成交價排名前二高的NFT藝術拍賣作品，包括在3月以天價6,900萬美元（近19億台幣）成交的《EVERYDAYS：THE FIRST 5000 DAYS》，11月初NFT動態影片雕塑《人類一號》以近2,900萬美元賣出，皆由數碼藝術家Beeple所創，他也一舉躋身在世最貴藝術家第三位。

這股NFT藝術拍賣熱也燒向台灣，國內最大拍賣行羅芙奧於11月26日至12月6日舉行首場NFT拍賣專場「ALL IN : NFT Curated-New Flow of Tweet」，拍品包括屢創高價的3D立體像素虛擬角色Meebits、許多名人持有的BAYC等，並接受加密貨幣Tether (USDT) 支付指定拍品。

壓軸登場的國際拍賣行佳士得與OpenSea合作，更計畫在12月進行有史以來第一場鏈上NFT拍賣會，1日起在OpenSea網站上開放瀏覽，4日起競標，參與者必須使用以太幣下標、付款。

據《Fortune》雜誌評論，NFT是2021年最熱門資產類別之一，是尋求超越股市帶來豐厚回報的投資。目前最值錢前十大收藏系列，累積成交額達34.2億美元（約940億台幣），涵蓋原始8-bit格式JPG、新世代數碼版球星卡、數位藝術、虛擬俱樂部頭像等。

羅芙奧表示，NFT（Non-Fungible Token）非同質化代幣發行於區塊鏈上，每一枚NFT皆為獨一無二、無法替代且不可被分割，紀錄無法被篡改的交易歷史記錄，在藝術影音創作、遊戲虛寶、票券等領域被運用。

目前在社群媒體以不同NFT作為頭像（Profile Picture）蔚為潮流，頭像象徵在虛擬世界的身分，代表擁有者的形象、對特定理念的認同，帶動以NFT為身分認證的組織蓬勃發展，因為想成為特定組織和群體而購買特定NFT，間接炒熱NFT交易。

延伸閱讀

史上首場鏈上NFT拍賣會12月舉槌