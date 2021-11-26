元宇宙熱 蘋果AR裝置10年後取代iPhone

元宇宙議題熱，蘋果（Apple）布局備受關注。分析師預估，蘋果在明年第4季將推出擴增實境（AR）頭戴裝置，目標是10年後AR頭戴裝置取代iPhone。

天風國際證券分析師郭明錤今天出具報告預期，蘋果在明年第4季將推出AR頭戴裝置，將搭配2顆處理器，其中高階處理器的運算能力與Mac的M1處理器相似，較低階處理器負責與感測元件運算相關。

他指出，由於蘋果AR頭戴裝置高階處理器的運算能力與M1處理器同等級，因此相關電源管理（power management）設計與M1相似。在載板應用上，郭明錤預估，高階處理器將採用ABF載板，較低階處理器採用BT載板。

從功能來看，除了AR頭戴裝置的運算能力外，郭明錤預估，蘋果AR頭戴裝置可獨立運作，不依賴Mac電腦或iPhone手機，並可支援廣泛應用。

展望未來蘋果AR頭戴裝置角色，郭明錤預期，蘋果的目標是10年後AR頭戴裝置可取代iPhone，這代表未來10年內，AR頭戴裝置對ABF載板的需求，至少將超過10億顆；這也代表10年內蘋果至少要銷售10億台AR裝置。

Meta、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等科技大廠爭相投入元宇宙（Metaverse），打造結合擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）的沉浸式體驗，相關題材熱度不墜。