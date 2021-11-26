搶當G娃娃！台積職缺遭瘋搶現實原因曝

護國神山台積電是晶圓代工產業龍頭，優渥的薪資待遇讓不少人趨之若騖，但高壓的工作環境也讓許多人有不同看法，有網友就好奇，為何台積電如此高壓，還是不少人搶著去上班，有內行人點出真相，「台積電薪水高出外面企業一截，如果都要當社畜，為何不當比較有錢的。」、「哭了，因為錢比外面多，且職缺多比較好進。」

該名網友在PTT論壇上發文表示，為什麼只要把台積電放入Offer選擇裡，大家都會無條件建議選擇台積電，「幹嘛一定要當個G娃娃，讓每天壓力都很大，GG（台積電）到底有什麼魔性？」

文章一出引起網友們熱烈討論，不少人坦言，即使壓力大、工時長仍傾向進入台積電的原因，不外乎是薪資水準比其他企業還要高且職缺多，「錢比外面多，且職缺多比較好進。」、「人生苦短，早點賺飽早點退休」、「台積幹一年抵其他公司3～5年，幹嘛不推？」、「就問一句：難道你有更好的選擇嗎？ 有，你就不會問，沒有，你也只能去GG」、「都要當社畜(X)畜生(O)何不當有錢的社畜呢？」、「gg的魔性是你在其他鳥公司上過幾年班才會知道的」

此外，有人認為，是其他台灣企業的薪資水準太低，才會顯得台積電的待遇很高，「其實是其他公司太鳥蛋」、「都沒人想過是因為其他公司太爛嗎？」、「賺錢還是要把身體顧好，到時候有錢也沒命花」、「我從GG出來後發現，發現外面更像地獄，這就是GG的魔力」、「因為台灣其他公司甚至其他產業，一樣血汗一樣操一樣被狗幹，錢卻少得可憐。」

（中時新聞網 郭宜欣）