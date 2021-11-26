光洋科經營權之爭 台積電說話了

時值光洋科正發生經營團隊人事爭議之際，台積電26日首度表達立場，發函給光洋科表達兩點立場，強調由馬堅勇博士帶領的技術團隊，正與台積電進行多項技術合作，對先進晶圓製造及循環經濟面向有顯著貢獻與績效。未來雙方也能繼續共同開發更多的技術合作案，共同成長、共創雙贏。

根據函文內容，台積電資材供應鏈管理處處長柯宗杰表示，由於光洋科經營團隊正面臨人事爭議，表達兩點立場：

一、光洋科長期為台積電提供銅管回收及先進靶材等服務，由馬堅勇帶領的技術團隊也正與公司進行多項技術合作，對先進晶圓製造及循環經濟面向，有顯著貢獻與績效。

為確保可靠的在地供應與專業技術合作延續，台積電希望光洋科能持續提供穩定的供應服務，順利完成進行中的合作專案，未來雙方也能繼續共同開發更多的技術合作案，共同成長、共創雙贏。

二、台積電一向認為穩定而且值得信賴的供應鏈夥伴，是維持及強化公司競爭優勢的重要關鍵因素，因此，對於供應鏈夥伴經營與技術團隊的穩定運作，公司將持續關注並提供協助。

對於經營團隊爭議，台積電衷心期盼光洋科經營團隊人事爭議事件，能夠盡快平息並回歸正常及穩定營運模式，並藉此向光洋科經營及技術團隊長期以來對公司所提供的優質服務，表達謝忱之意。

台積電表態盼光洋科經營權之爭儘快平息

光洋科（1785）股權之爭延燒到客戶，公司派今（26）日在官網公布主力客戶台積電（2330）來函，台積電於發函中清楚表達兩大立場，包括希望光洋科繼續提供穩定的供應服務，順利完成進行中的合作專案，並盼目前經營團隊的人事爭議事件能夠儘快平息。

光洋科公司派繼日前取得聯電（2303）、穩懋（3105）、南茂（8150）、晶技（3042）、日揚（6208）等董事長署名之聲明後，主力大客戶台積電今日也罕見表態，且明文發函明確表達二點立場。

在這份由台積電資材供應鏈管理處處長柯宗杰署名的聲明中表示，時值光洋科正發生經營團隊人事爭議事件之際，台積電特此發函光洋科為明確表達以下二點立場。

立場一，光洋科長期提供銅管回收及先進靶材等服務，目前光洋科由馬堅勇博士帶領的技術團隊與台積電也同時進行多項技術合作，對台積電在先進晶圓製造及循環經濟面向上，有顯著貢獻與績效，為確保可靠的在地供應鏈與 專業技術合作之延續，台積電希望光洋科能持續提供穩定的供應服務，順利完成進行中的專案，未來雙方亦能繼續共同開發更多的技術合作案，共同成長，共創雙贏。

立場二，台積電一向認為穩定而且值得信賴的供應鏈夥伴，是維持及強化台積電競爭優勢的重要關鍵因素，因此，對於供應鏈夥伴經營及技術團隊的穩定運作，台積電將會持續關注並提供協助。

最終台積電強調，衷心期盼光洋科目前的經營團隊人事爭議事件，能夠儘快平息並回歸正常及穩定營運模式，並藉此向光洋科經營及技術團隊長期以來對台積電提供的優質服務，表達謝忱之意。

光洋科公司派今（26）日在官網公開主力客戶台積電（2330）來函。圖／光洋科提供

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