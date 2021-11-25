世芯跌破千元 金麗科：美實體清單中無客戶

美國商務部於美國時間24日新增杭州中科微、湖南國科微、新華三半導體及西安航天華迅等12家中國及香港企業列入實體清單，名單出爐後，世芯-KY、金麗科等IC設計廠股價大跌，其中世芯-KY更跌破千元關卡，金麗科則澄清實體清單並無公司客戶。

美國進一步對中國及香港企業祭出實體清單，本次一共列出西安航天華迅科技、杭州中科微電子、湖南國科微電子股份、新華三半導體技術、江蘇雲芯微電子科技、合肥微尺度物理科學國家實驗室、科大國盾量子及上海國盾量子等12家中國及香港企業。

美國商務部指出，本次將中國及香港等12家企業列入實體清單原因在於支援中國軍方的量子運算，以及支援中國及俄羅斯等軍事活動和核武器擴散等原因，希望能透過有效出口管制保衛美國國家安全。

業界傳出，被列入實體清單的湖南國科微電子為台灣某一家特殊應用晶片廠（ASIC）客戶，該廠商疑似將產品應用在安全監控系統當中，並遍布在中國軍方等相關場域，因此才被美國列入實體清單。

美國商務部清單公布後，使25日台灣IC設計廠股價受挫，其中又以世芯-KY及金麗科等兩家IC設計廠股價影響較為嚴重。世芯-KY股價25日開盤隨即打至跌停，終場亦以跌停作收，收在986元，跌破千元關卡，且尾盤仍高掛2,914張委賣張數，股價寫下連續九個交易日下跌。

至於金麗科25日股價開盤隨即重挫，一度觸及跌停，終場則以下跌5.17％至468元作收。不過對此，金麗科於盤中發布重大訊息指出，公司向來遵循戰略性高科技貨品出口管制相關國內及國際規範，於交易前均主動查核與確保出口地區及出口對象需合於規範。

金麗科表示，本於保護公司及股東權益下，主動清查客戶名單並提出說明，金麗科所交易之客戶皆不在美國商務部的實體名單內，當然該報導內特別指出的12家中企也非該公司的客戶。