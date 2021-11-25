台積電大客戶傳跳槽三星3奈米 背後盤算曝

全球晶圓代工龍頭台積電與三星電子持續在先進製程競爭，日前有消息傳出，AMD、高通對台積電蘋果優先政策不滿，所以決定將訂單轉往三星的3奈米製程GAA技術，並成為首波客戶，引發討論。三星電子也在近期宣布赴美設廠，主要是希望由美方化解日韓貿易戰，美國廠商也樂見三星赴美設廠，等於是多一個備用方案，至於AMD傳出採用三星3奈米GAA，除了晶圓代工價格更為「優惠」，同樣是為了多個備用方案。

三星指出，將斥資170億美元（約台幣4700億元）在德州泰勒市蓋晶圓廠，用以生產行動裝置、5G、高效能運算、人工智慧等先進製程晶片，預計2022年上半年動工，2024年下半年量產。這也成為三星在美國最大一筆投資案。

台積電則是在去年就宣布赴美國亞利桑那州設廠，用以生產5奈米製程，預計投入120億美元，第一階段月產能2萬片，根據市場消息指出，台積電5奈米製程需求強勁，將年底的月產能從10萬片力拚擴至12萬片，美國亞利桑那州廠區要在2025年達到月產能8萬片，到時候美國將變成台積電5奈米製程第二大生產基地。

市調機構集邦科技統計，台積電在純晶圓代工領域第二祭市占率略降至52.9%，狠狠甩開三星市占率17.3%。其中，台積電先進製程更是達63%，5/7奈米製程貢獻營收更是超過一半以上，7奈米最大客戶為AMD，5奈米最大客戶為蘋果。

據《Digitimes》報導，三星赴美設廠，也是為了避免台積電獨家在美取得國防訂單，以及更多的美系客戶訂單。至於美系客戶也樂觀看待，假設英特爾先進製程發展又面臨阻礙，台積電產能無法速迅打開，三星就成為備用方案。至於AMD，近年來與台積電密切合作，但也相要建立多元的晶圓代工夥伴合作，但又不可能與競爭對手英特爾在晶圓代工領域合作，三星就成為最佳選擇方案，加上三星所提供的晶圓代工報價更優惠，讓AMD下單給三星3奈米GAA增添幾分可能性。

不過，AMD目前除了在手機晶片的GPU核心有技術合作，以及少量CPU初期研發，三星3奈米GAA效能與良率表現仍有待觀察，假設出了大包，想要重新排隊台積電產能也得一段時間，加上目前也傳出英特爾第 14代Core-i 處理器測試晶片，其中的SoC-LP（I/O模組）、GPU核心採用台積電的先進製程，前者以4/5奈米製程，後者則是採用3奈米製程，AMD必須慎重選擇。

從AMD與高通傳出想用三星3奈米GAA消息來看，價格優惠讓廠商忽視NVIDIA與三星8奈米製程合作效益，但AMD目前Zen 4架構預料用台積電5奈米製程，至於何時會導入3奈米製程、採用哪家廠商技術，目前來看還有很長一段時間。文章來源：digitimes

（ 中時新聞網 呂承哲）

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