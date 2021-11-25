AMD七年市值翻百倍 老謝做半導體大夢

美國晶片巨頭AMD近年來在執行長蘇姿丰帶領，終於在2017年推出全新架構Ryzen系列處理器以及Vega系列顯卡，並採用台積電先進製程，獲得市場熱烈迴響，甚至在X86處理器市占率逼近25%，創14年以來最高紀錄，如今市值來到1,914億美元，離英特爾市值2,018億美元，僅差距104億美元。財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，這是一個小蝦米即將打敗大鯨魚的故事。

謝金河指出，投資股票第一件大事是選對核心經營者，人對了，後面才會順。AMD市值即將追上過去十幾年都是霸主的英特爾，且看起來在很短的時間內，這是半導體產業不可思議的大事。

2000年以來，英特爾股價一度達70.15美元，市值2,845億美進入AI時代，從CPU到GPU，讓Nvidia及AMD開始崛起，加上與微軟撐起的Wintel架構，獨霸PC產業將近20年，1969年成立的AMD一直以來經營都虧損，2014年10月找來蘇姿丰來經營，那個時候，AMD股價最低跌到1.61美元，市值只有19.52億美元，大約不到英特爾1%，沒想到只有7年的光景，蘇姿丰徹底翻轉AMD。

AMD今年第三季營收9.23億美元，EPS從前一年的0.32到0.75美元，毛利率從44%拉升至48%。在這一波元宇宙熱潮下，Nvidia及AMD成為費城半導體指數雙尖兵，Nvidia市值迅速超越台積電，達8,661.75億美元，成為全美第7大市值企業，AMD也一路追上，最高來到161.88美元，正好是蘇姿丰到任時最低價1.61美元的100倍。

謝金河指出，蘇娑丰是台南的女兒，Nvidia的黃仁勳也來自台南，在半導體產業的世界，再把台積電、聯電、聯發科、力積電，世界先進等加上去，這個畫面很有想像空間。（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：謝金河臉書

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