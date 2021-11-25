KKBOX更名KKCompany 推海外營收成長

媒體科技集團KKBOX Group今天宣布更名為KKCompany，串聯旗下聲音社群KKBOX、影音串流KKTV、串流科技KKStream、內容新創加速器KKFARM、娛樂展演KKLIVE等5大事業，協助內容創作者達成數位轉型，加速推動海外營收成長。

KKCompany發布新聞稿說，KKCompany從音樂串流事業起家，從單一產品發展為多元產品事業集團，事業布局包括3大主軸。

新聞稿指出，第一是透過KKBOX、KKTV與KKLIVE經營分眾市場與會員；第二是由KKFARM聚焦培育新創內容廠牌、發行創作內容；第三是透過KKStream以串流科技與雲端運算解決方案，協助企業與內容創作者轉型。

KKCompany執行長林冠羣表示，藉由長期經營垂直媒體累積的經驗，KKCompany不但對消費者需求有所了解，也深知企業和內容創作者面對的痛點與挑戰，這讓KKCompany立於獨特市場地位，可為企業與內容創作者提供策略諮詢服務，並協助他們運用科技跨越轉型障礙，創造不同的商業模式。

林冠羣強調，集團過去5年朝多元產品線和國際版圖2個方向努力拓展，現在成長引擎不只音樂、影音串流事業，另包括娛樂展演、IP（智慧財產權）投資開發、串流技術等事業都有顯著成長。目前集團已有40%營收貢獻自海外，未來海外營收比重有望加速提升。

KKCompany看好線上直播市場發展，目標是2022年透過直播平台KKTIX Live線上直播的活動達1000場；KKStream將持續擴展日本及海外市場，並以獨家即時影像串流產品BlendVision Moment推動更多線上直播活動，未來服務市場放眼亞太，將加速推動集團海外營收成長。

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