光洋科王炯棻指控前董座涉踩「紅」線

光洋科經營權大戰又起，今天市場派支持者刊登報紙廣告「請政府趕快出手，阻止馬堅勇踩紅線危害台灣」，呼籲避免台灣半導體產業機密輸出中國，光洋科新董座王炯棻指出，目前中國光微半導體材料公司（簡稱光微科）官網呈現「站點關閉維護中」，由於關站時機點敏感，引發各方注意。

對於25日報紙廣告內容，王炯棻表示，台灣科技業努力這麼久，台積電串聯起來的供應鏈，成為台灣最驕傲的經濟實力，若前董事長馬堅勇涉嫌錢進大陸、技轉中國屬實，這將傷害台灣的半導體產業非常鉅大。

根據廣告內容，光微半導體的官網資料顯示，馬堅勇在2017年開始與中資合作開發3nm銅錳靶材，而馬堅勇自稱努力11年，終於在2020年5月將3nm銅錳靶材通過驗證，正式進入台積電供應鏈，到了2021年1月中國光微半導體就在寧波成立了。

王炯棻指出，光微半導體官網日前資料顯示，今年3月份光洋科成為創始股東，持股大約20％，也就是光洋科一打進台積電，光微半導體就成立，時間點似有巧合。

他直指，在光微半導體在官網上的簡介，成立目的就是要為中國半導體和晶片產業的快速騰飛提供有力支援和幫助，主要生產銅鋁、銅錳、高純鎳鈷靶材，產品線覆蓋90-3奈米晶片製造工藝所需濺鍍靶材，這些都是光洋科目前正在做的。

王炯棻同時也引述光微半導體官網上還寫了光洋科與光微半導體，會在電子專用材料方面展開深入合作，共同成長為半導體產業細分領域的先進技術引領者，佐證光洋科要用技術協助光微半導體成長。

王炯棻強調，光微半導體的股東有80％是中資，背後還有中國官方。今年9月，光微半導體完成天使輪融資引進了「寧波市天使投資引導基金有限公司」，這家公司背後有兩個官方單位，一个是「寧波市人民政府國有資產監督管理委員會」以及「浙江省財政廳」，也讓市場擔心台灣技術外流的潛在風險。