PCB族群供應鏈 外資喊買這兩檔

銅箔基板（CCL）族群旋風再起，領頭羊台光電（2383）獲得里昂證券加持，最新納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價高達320元，同時點名台燿（6274）評價具吸引力，維持「買進」投資評等。

里昂證券認為，因數據中心需求不斷增加，5G基礎建設資料傳輸速度提升，高速CCL需求方興未艾，使CCL內含價值增加，給予CCL供應鏈廠商毛利率增長契機。

銅箔基板領頭羊台光電掌握蘋果iPhone內含價值成長、伺服器與400G交換機市占提高等利多。里昂提出，過去幾年來，台光電將其穩固地位從iPhone供應鏈擴張到高速市場，成功打入兩家主要400G交換機供應鏈，且在即將到來的伺服器新平台持續提升市占率，意味著對CCL的需求十分強勁，同時，研判台光電已做足準備，向台灣載板客戶供應BT載板用的CCL。

台光電經過一連串技術升級努力，在高速CCL市場的市占率從2017年的0，已經增加到2020年的13％，成功打入兩家主要400G交換機供應鏈後，下半年起出貨量正在逐步提升。

外資估算，台光電2021年每股純益可望增47％，來到16.63元，隨後兩年的年增率均逼近二成，每股純益向上攀高至19.56與23.32元。

台燿股價經過一段時間沉潛，在CCL族群中表現落後，里昂證券最新認為，台燿毛利率出現回溫契機，且目前評價有投資吸引力，推測未來12個月合理股價122元。

里昂說明，台燿受到原物料漲價與晶片缺落的間接影響，毛利率表現相當不如意，不過，這個情況在2022年上半年可望逐漸緩解。進入2022年下半年，隨伺服器升級周期來臨，加上400G交換機放量出貨，研判台燿毛利率屆時將重新開啟復甦之路。

綜合考量台燿擁有來自伺服器、交換機強勁需求，5G基地台也有潛在訂單，產能利用率接近全滿，里昂認為，台燿接下來需要擴產以支撐營收與獲利增長。

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