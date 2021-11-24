全球NAND Flash營收寫新高 這家排第一

根據TrendForce研究，第三季NAND Flash市場主要的成長動能由伺服器以及智慧型手機兩大主要應用的強勁需求帶動。其中，超大規模資料中心及enterprise客戶延續第二季以來的採買動能以建置新平台產品；智慧型手機則受惠於主要品牌旗艦新機的備貨動能，故兩者均對該季需求增長貢獻卓著。綜合而言，第三季NAND Flash位元出貨量成長近11％，平均銷售單價增長近4％，挹注整體NAND Flash營收再創新高，達188.8億美元、季增15％。

第三季全球品牌廠商NAND Flash排名依序為：一，三星電子（Samsung），第三季三星NAND Flash營收達到65.1億美元，季增16.5％。二，鎧俠（Kioxia），第三季位元出貨量仍大幅增長超過15％。平均銷售單價則在市場仍偏向缺貨的影響下，上升約4％，使得鎧俠獲得史上最佳的營收表現，達36.4億美元，季增20.8％。

三，SK海力士（SK hynix），使其第三季NAND Flash部門營收達25.4億美元，季增25.6％。四，威騰電子（Western Digital），第三季NAND Flash部門營收為24.9億美元，季增2.9％。五，美光（Micron），第三季美光NAND Flash部分營收季增8.8％，達19.7億美元。六，英特爾（Intel），第三季英特爾NAND Flash部分營收僅11.1億美元，較第二季微幅上升0.6％。（旺報 許昌平）

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