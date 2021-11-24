高階i13 Pro機種交期 傳縮短至23天

供應鏈缺料是否影響蘋果（Apple）iPhone 13系列出貨交期，市場持續關注。外媒引述分析師調查指出，iPhone 13 mini和iPhone 13的交期已縮短至5天，iPhone 13 Pro和Pro Max交期也縮短至23天。

國外科技網站Appleinsider於美國時間22日引述摩根大通（J.P.Morgan）分析師查特吉（Samik Chatterjee）報告指出，儘管iPhone 13系列在9月中旬推出後的交期，相較於iPhone 12系列在去年10月中旬推出後的交期要來得長，不過過去數週iPhone 13系列的交期明顯縮小。

查特吉調查iPhone 13系列在全球主要市場的交期結果顯示，iPhone 13 mini和iPhone 13的平均交期各約5天，較上週調查交期各約8天和10天縮短；iPhone 13 Pro和Pro Max平均交期各約23天，較上週調查各約26天縮短。

其中在iPhone出貨占比約35%的美國市場，iPhone 13 mini和iPhone 13的交期各約7天和8天，較上週調查的10天和11天減少；高階iPhone 13 Pro兩款機種的交期約21天，較上次調查的28天縮短。

在中國市場，調查指出iPhone 13 mini和iPhone 13的交期約7天，不過iPhone 13 Pro系列的交期仍要31天。

Appleinsider指出，交期長短並不能直接代表市場需求狀況，不過可透過產品交期變化觀察市場供需的趨勢。

蘋果在之前線上法人說明會中預估，供應鏈受限狀況到12月底仍會持續擴大，但強調市場需求仍十分強勁。不過蘋果也坦承，供應鏈受限原因包括晶片成熟製程供應不足等。

本土法人報告日前指出，由於美系電源晶片大廠缺料、相機模組也缺貨，蘋果調整iPhone零組件生產計畫，蘋果供應鏈在越南生產的相機模組，產量無法達到預期，因此蘋果通知應用處理器（AP）、石英元件、HDI載板、鏡頭、射頻元件等供應商延後生產，蘋果調整每週iPhone產量約150萬台至200萬台，部份生產延後到明年第1季。