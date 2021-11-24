台勝科：矽晶圓明年起供不應求

矽晶圓廠台勝科23日召開法說會，對於後續展望，台勝科指出，當前不論12吋或8吋矽晶圓都需求暢旺，預期2022年起將呈現供不應求，且價格有機會持續上漲，2023年市場缺口將會達到高峰。

對於今年第四季營運展望，台勝科表示，矽晶圓市場維持熱絡，其中12吋矽晶圓供給維持吃緊，且無法滿足客戶訂單，至於8吋矽晶圓亦有供不應求，長約價格則維持穩定，不過現貨價格將持續上漲。

台勝科第三季合併營收31.76億元、季增11.1％，毛利率22.4％、季成長3.8個百分點，稅後淨利季增55.1％至4.27億元，每股淨利1.10元。累計2021年前三季合併營收為89.87億元、年成長0.1％，平均毛利率達20.5％、年增0.6個百分點，稅後淨利10.29億元、年成長2.2％，每股淨利2.65元。

法人看好，隨著半導體市場需求持續暢旺，晶圓代工廠擴增產能有望逐步到位情況下，台勝科晶圓出貨動能可望維持成長動能，第四季業績可望淡季不淡，且2021年營運應可優於2021年同期水準。

至於未來展望，台勝科表示，接單能見度已看到2022年上半年。至於價格走勢，台勝科不願透露，但目前與客戶協商狀態良好，2022年走勢將值得期待，有機會達到2017～2018年的價格高峰水準。

由於晶圓代工廠持續擴增產能，且預期將會在2022年下半年逐步到位，2023年將會大幅度開出，將使矽晶圓市場供給持續熱絡。因此台勝科看好，2022年供給將會持續吃緊，2023年整體矽晶圓市場將會達到供不應求水準，且市場缺口將會上看10％以上。

矽晶圓市場需求暢旺，台勝科先前已宣布斥資282.6億元在雲林擴建12吋矽晶圓廠，預計將於2024年進入量產。台勝科指出，主要是因應台灣、中國等客戶擴廠，將會引進母公司日本勝高（SUMCO）尖端矽晶圓技術，以符合客戶未來需求。

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