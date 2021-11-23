安碁資訊 明年新戰力喊衝

資安服務商安碁資訊（6690）為明年營運動能備戰，今年在維穩SOC（資安監控防護）主力業務之際，將資安健診、威脅獵補解決方案兩區塊規畫為單一業務推廣銷售，加上旗下安碁資安學苑亦已成立，明年初還將納入新併購的宏碁雲架構公司、進一步強化雲端資安服務量能，力拚在擴大業務機會、增加客群，並加大營收動能下，維穩營運健康成長。



有鑑於駭客攻擊層面隨科技演進、地緣政治升溫，已演進到恐衝擊各種產業、至國家安全的運作，宏碁旗下資安服務商安碁資訊在觀察近兩年的資安攻擊事件後，積極思索如何能協助客戶提升資安防禦韌性、更進一步強化其服務完整性。



總經理吳乙南表示，過去強調城堡式的縱深防禦，透過健檢、演練的SOC建置防禦，只能在攻擊事件裡的「事中」發揮功能，但跨向「事前」做好及早預防，與預先建立「事後」緊急應變及備緩能力，才能讓客戶的營運／運作在被攻擊之際也不中斷。



目前安碁資訊仍有高達六成的業務來自SOC服務，今年亦已陸續再拿下台北市府及財稅中心等億元的大型專案。而過去規畫在大型專案及縱深防護中的資安健診、資安威脅獵補解決方案等配套業務，安碁資訊也規畫為獨立產品線，搭配即將併入的宏碁雲架構公司之雲端服務，讓其資安服務擴向事前預防、事後應變的全方位面向，同時也為後續營運挹注新業務的營收規模。



在客戶方面，除了比重超過六成的政府相關機關單位外，安碁資訊在金融業也陸續獲得金控集團專案，同時在關鍵基礎產業方面，除過去幾度取得的台水、中油等客戶訂單外，新納入台塑集團的電廠、石化廠區相關專案，也都將挹注安碁資訊後續營運動能。



另一方面，看準國內實戰資安人才供不應求，安碁資訊於今年第三季也正式成立安碁學苑，除整合目前既有在政府、企業機關的資安管理、技術課程外，目前也已與包括台北醫學大學、文化大學、中興大學、逢甲大學、朝陽科大、健行科大和崑山科大等七所大學結盟合作，後續在取得授課資格後、推出資安職能課程。