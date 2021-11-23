三星美國新廠拉下台積電？分析師：良率差很多

三星今（23日）傳出將砸下170億美元（約新台幣4760億）赴美國德州泰勒市興建當地第二座晶圓廠，至於三星能否靠著這座新廠拉近與台積電在晶圓代工領域上的差距？分析師則認為並不容易，尤其三星在製程上的良率比台積電還要低。

日經亞洲評論報導，三星原本在德州奧斯丁就有一座晶圓廠，現在則打算在奧斯丁東北部的泰勒市興建第二個廠區，消息人士指出，三星近期將會召開董事會批准此投資案，並在會議後對外公開此事。

目前傳出三星打算在新廠生產5奈米以下的晶片，預計2024年量產，外界關注三星此舉是否會左右晶片代工市場，不具名的分析師表示，「儘管三星用盡全力發展先進製程的技術，但要縮小與龍頭台積電的差距並非易事。」分析機構Statista數據顯示，台積電的市占率達52.9%，但三星僅占17.3%。

此外，研調機構Isaiah Research執行長兼首席分析師Eric Tseng則說：「三星無論在產量、生產規模及客戶組成上都需要加緊腳步才行，他們不像台積電擁有龐大的客戶群。」 不僅如此，三星在產品良率上也比台積電還要低，Eric Tseng表示，「三星在先進製程晶片的生產初期，良率可能在30至40%左右，而台積電則會來到60至70%，若未來先進製程晶片量產，三星的良率也可能低於台積電。」

報導指出，三星目前也增加在首爾南邊平澤廠的產量，以符合客戶龐大的晶片需求，三星除了希望能提高在晶圓代工業務上的競爭力，同時也盼降低生產成本，更具效率。

（中時新聞網 郭宜欣）

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