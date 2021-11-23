老美制裁陸半導體 害到南韓晶片廠

美國與大陸在經貿關係上相當緊繃，美國也在半導體產業上對大陸企業設下限制，與同盟聯手禁止廠商向陸企提供關鍵設備與技術。先前傳出韓廠SK海力士有意引進先進微影技術極紫外光（EUV）設備至大陸廠使用，沒想到竟然也遭到美國阻擋，此舉引發韓國媒體不滿，指美國為了自身的政治利益，逼迫同盟國承受經濟損失，這不僅違背經濟同盟的宗旨，更不符合同盟的禮儀。

《路透社》報導，SK海力士希望能提升旗下無錫工廠的生產效率，因此有意引進荷蘭廠商艾斯摩爾（ASML）的獨家EUV設備，但美國卻持反對意見，並認為此舉將對國家安全帶來風險。

此前，美國認為大陸可能會將EUV設備用來強化軍事武器，因此阻擋大陸半導體企業採購類似的先進設備，如今，雖然是由韓國企業提出購買需求，但因為半導體先進技術仍會因此進入中國，美國打算避免這種機會。

環球時報引述韓媒《民眾的聲音》分析表示，美國繼插手英特爾的業務後，又開始控制同盟國在大陸生產的事宜，美國如果繼續以這種方式干涉，韓國企業將蒙受巨大損失，「經濟同盟的目的是促進彼此利益，但美國為了自身的政治利益，逼迫同盟國承受經濟損失，既違背同盟的宗旨，也不符合同盟的禮儀。」

此外，美國貿易代表戴琪被問及美國對大陸企業的限制是否會擴大至半導體產業之外的領域，戴琪則強調，國家安全雖與軍事和國防有關，但涉及的範圍可能會更廣。韓國《首爾新聞》則將這段話分析為，戴琪暗示，美國對大陸強硬的進出口限制，有可能擴大到其他領域。

（中時新聞網 郭宜欣）